Sinner-Safiullin oggi, Wimbledon 2023: orario 11 luglio, programma, tv, chi gioca prima

Dopo l’eliminazione di ieri sera di Matteo Berrettini per mano di Carlos Alcaraz, rimane un solo italiano in tabellone a Wimbledon: si tratta di Jannik Sinner. Comincia oggi il programma dei quarti di finale al maschile e al femminile e l’altoatesino va a caccia di quella che sarebbe la prima semifinale a livello Major della carriera.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN (2° MATCH DALLE 14.00)

L’azzurro ha avuto un tabellone decisamente in discesa finora: ha affrontato Juan Manuel Cerundolo, Diego Schwartzman, Quentin Halys, Daniel Elahi Galan e oggi sfida Roman Safiullin per un posto nei migliori quattro ai Championships: un avversario sicuramente da prendere con le pinze, ma una bella chance per arrivare ad affrontare uno tra Novak Djokovic e Andrey Rublev nel penultimo atto.

Sinner ha affrontato una volta Safiullin lo scorso anno in ATP Cup, vincendo con il punteggio di 7-6 6-3, ma annullando per tre set point nel primo parziale. Di tempo ne è passato, entrambi sono maturati e l’azzurro è diventato in questo 2023 un top 10 stabile: il pronostico pende sicuramente dalla parte dell’italiano.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sinner-Safiullin, quarti di finale di Wimbledon 2023. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WIMBLEDON 2023 OGGI

Martedì 11 luglio

Campo 1, dalle 14.00

Jessica Pegula (Usa) – Marketa Vondrousova (Cze)

A seguire

Jannik Sinner (Ita) – Roman Safiullin (Rus)

SINNER-SAFIULLIN: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Wimbledon 2 (252), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.