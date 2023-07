Sport in tv oggi (lunedì 17 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Se si poteva pensare a un lunedì non proprio ricco di sport, oggi è proprio quel giorno in cui l’assioma crolla. Merito soprattutto dell’infinita scia di Mondiali degli sport acquatici, in scena a Fukuoka, in Giappone.

Si comincia fin dalla notte, con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi di scena nel trampolino da tre metri, in un continuo che va avanti fino alle finali del mattino e in mezzo al quale c’è anche Francia-Italia in chiave pallanuoto maschile, proprio all’alba (che poi tanto alba non è, di questi tempi).

Il pomeriggio sarà molto più dedicato al tennis: cinque tornei, ma è soprattutto a Palermo che ci sarà un’alta concentrazione di italiane, quattro una in fila all’altra. Si gioca anche a Gstaad, Bastad, Budapest e Newport; quattro eventi sul rosso, uno sull’erba.

Occhi particolari vanno poi riservati ai Mondiali paralimpici di atletica e all’Italia negli Europei di hockey su pista. Di seguito l’intera programmazione sportiva odierna.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 17 luglio

2:00 Tuffi, Mondiali: Sincro trampolino 3m femminile Preliminari – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Rai2, streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv, Recast TV (Chiara Pellacani/Elena Bertocchi)

2:00 Nuoto artistico, Mondiali: Solo libero femminile Preliminari – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), streaming su RaiPlay 2, Sky Go, Now Tv, Recast TV (Susanna Pedotti)

2:00 Pallanuoto maschile, Mondiali: Kazakistan-Usa (Gruppo A) – Diretta streaming su Recast TV

3:30 Pallanuoto maschile, Mondiali: Australia-Grecia (Gruppo A) – Diretta tv su Rai Sport HD, streaming su RaiPlay, Recast TV

5:00 Pallanuoto maschile, Mondiali: Canada-Cina (Gruppo B) – Diretta tv su Rai Sport HD, streaming su RaiPlay, Recast TV

5:30 Tuffi, Mondiali: Sincro piattaforma 10m maschile Preliminari – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Rai2, streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv, Recast TV (Eduard Timbretti/Riccardo Giovannini)

6:30 Pallanuoto maschile, Mondiali: Francia-Italia (Gruppo B) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Rai2, streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv, Recast TV

7:00 Nuoto artistico, Mondiali: Solo tecnico maschile Finale – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), streaming su RaiPlay 3, Sky Go, Now Tv, Recast TV

8:00 Surf, Jeffreys Bay – 5a giornata – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

8:30 Tuffi, Mondiali: Sincro trampolino 3m femminile Finale – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Rai2, streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv, Recast TV

9:00 Pallanuoto maschile, Mondiali: Argentina-Croazia (Gruppo C) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Rai2, streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv, Recast TV

10:30 Pallanuoto maschile, Mondiali: Montenegro-Sudafrica (Gruppo C) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Rai2, streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv, Recast TV

10:30 Tennis, ATP 250 Gstaad (Svizzera) – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

11:00 Tennis, WTA 250 Budapest (Ungheria) – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

11:00 Tuffi, Mondiali: Sincro piattaforma 10m maschile Finale – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), Rai2, streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv, Recast TV

12:00 Pallanuoto maschile, Mondiali: Ungheria-Giappone (Gruppo D) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Rai2, streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv, Recast TV

12:30 Nuoto artistico, Mondiali: Routine acrobatica Finale – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), RaiSport HD, streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv, Recast TV (Italia)

13:00 Snooker, Championship League, 17a giornata – Diretta streaming su DAZN

13:30 Pallanuoto maschile, Mondiali: Serbia-Spagna (Gruppo D) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), RaiSport HD, streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv, Recast TV

13:30 Tennis, ATP 250 Bastad (Svezia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201, dalle 14:00), Sky Sport Tennis (203) SuperTennis e streaming su Sky Go, Now Tv, SuperTenniX e sito di SuperTennis

16:00 Tennis, WTA 250 Palermo – Diretta tv su RaiSport HD e SuperTennis e streaming su RaiPlay, SuperTenniX e sito di SuperTennis

All’interno, tutti sul Campo Centrale e in questo ordine: Rosatello (ITA) [WC]-Golubic (SUI), Brancaccio (ITA) [Q]-Andrianjafitrimo (FRA) [Q], Errani (ITA)-Zheng (CHN) [WC] [2], Zantedeschi (ITA) [Q]-Parry (FRA)

17:00 Tennis, ATP 250 Newport (USA) – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

17:30 Atletica, Mondiali paralimpici – Diretta tv su RaiSport HD e streaming su RaiPlay

18:00 Snooker, Championship League, 17a giornata – Diretta streaming su DAZN

18:30 Hockey pista, Europei 2023: Italia-Portogallo – Diretta streaming su fisrtv.it

20:00 Freccette, Betfred World Matchplay, 1° turno – Diretta streaming su DAZN

20:30 Speedway, Belle Vue Aces-Ipswich Witches – Campionato britannico, 7a giornata – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TUFFI

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI PALLANUOTO DALLE 6.30

LA DIRETTA LIVE DEL NUOTO ARTISTICO DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-PORTOGALLO DALLE 18.30

Foto: LaPresse