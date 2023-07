LIVE Italia-Portogallo, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: inizia l’avventura degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, prima partita dei Campionati Europei 2023 di hockey su pista, quest’anno in scena in Spagna, precisamente a Sant Sadurni D’Anoia (Spagna)

Si tratta di un esordio molto complicato per gli azzurri. I lusitani, insieme proprio alla Spagna, è la grande favorita per la vittoria finale. Sarà inoltre l’inizio di un girone di fuoco. Dopo il Portogallo infatti gli uomini di Bertolucci dovranno sfidare la Francia e, appunto, le furie rosse, in un raggruppamento che si preannuncia particolarmente stimolante.

I nostri ragazzi quindi sono già chiamati all’impresa, consapevoli di poter dare filo da torcere a tutti gli avversari. Il leitmotiv di questa rassegna continentale sarà quindi soltanto uno: osare. Non guardando in faccia nessuno e gettando il cuore oltre all’ostacolo ad ogni match.

Il precedente più recente tra le due compagini risale soltanto a poche settimane fa in occasione della Goldencat, dove gli azzurri dovettero cedere il passo ai portoghesi in Finale per 4-2. Ma adesso sarà tutt’altra storia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, prima partita degli azzurri ai Campionati Europei 2023. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 18:30. BUON DIVERTIMENTO!

