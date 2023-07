LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA. attesa per Bertocchi/Pellacani nel sincro 3 metri. Giovannini/Timbretti per la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli azzurri vogliono continuare ad essere protagonisti. Oggi si disputano due gare importanti per la spedizione italiana, il sincro 3 metri femminile con Bertocchi e Pellacani e il sincro dalla piattaforma maschile con Giovannini e Timbretti Gugiu. Come in tutte le gare olimpiche a coppie, anche nelle due competizioni odierne saranno assegnati i pass per Parigi 2024 alle prime tre coppie classificate, un motivo in più per puntare al podio.

Nella prima gara di giornata sul trampolino da 3 metri saliranno Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi con l’obiettivo prima di tutto di qualificarsi per la finale. La coppia azzurra è vice campione d’Europa e lo scorso anno non era al via della gara iridata di Budapest. Le favorite d’obbligo sono le cinesi Chang/Chen, mentre non sono in gara le padrone di casa giapponesi Kaneto/Mikami che lo scorso anno furono seconde a Budapest. Non saranno al via anche le australiane Keeney/Smith, terze lo scorso anno a Budapest, sostituite dalle connazionali O’Brien/Sheehan e ci sono cambiamenti anche in casa Germania dove si è divisa la coppia campione d’Europa dello scorso anno (Punzel/Hentschel) e ora in gara ci sono Hentschel e Rother. Occhio alle messicane Chavez Munoz e Pineda Vazquez, alle canadesi Vallee/Ware e alle britanniche Harper/Mew Jensen.

Nella gara sincro dalla piattaforma Timbretti Gugiu e Giovannini hanno come obiettivo quello di centrare un posto fra le prime 12 coppie che significa partecipare alla finale di questa mattina. I cinesi Lijan Junie e Cao Yuan hanno tutte le carte in regola per dominare la gara, mentre per le altre due medaglie la partita è apertissima. In gara anche la coppia britannica che conquistò l’argento lo scorso anno, Matthew Lee e Noah Williams, mentre non ci saranno i canadesi, bronzo a Budapest. Attenzione agli ucraini Boliukh/Sereda e ai tedeschi Barthel/Eikermann Gregorchuk ma in questa gara non sono escluse le sorprese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 2.00 con le eliminatorie del sincro 3 metri femminile e alle 5.30 le eliminatorie del sincro dalla piattaforma maschile. Dalle 8.30 la finale del sincro 3 metri femminile e dalle 11.00 la finale del sincro dalla piattaforma maschile. Buon divertimento!