LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia per stupire nella routine acrobatica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale oggi si assegnano le medaglie dell’acrobatico.

Dopo l’argento ottenuto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico: ora tutto è possibile, anche per le 8 azzurre dell’acrobatico (di cui fa parte la stessa Cerruti) che hanno superato la fase eliminatoria col nono punteggio (197.0900) per approdare alla finale a dodici.

Francesca Zunino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Alessia Macchi, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli: non vogliono porsi limiti, anche se sanno di non essere tra le favorite, compito che invece toccherà a nazioni come Cina, Stati Uniti e Ucraina.

Ma nella piscina di Fukuoka lo spettacolo sarà garantito, anche perchè vi saranno nazioni come: la Germania, il Kazakistan, Israele, l’Egitto, le padrone di casa del Giappone, la Francia e il Canada.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale oggi si assegnano le medaglie nell’acrobatico, con aggiornamenti minuto dopo minuto dalle ore 12.30: buon divertimento!

Foto Lapresse