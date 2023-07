Sport in tv oggi (domenica 30 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 30 luglio: in programma gli sport acquatici con i Mondiali, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo femminile con il Tour de France, i motori con la F1 ed il motocross (MXGP ed MX2), il calcio femminile con i Mondiali, la scherma con i Mondiali e molto altro ancora.

Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della quattordicesima tappa della stagione 2023: in programma a Vantaa c’è il GP della Finlandia, sia per la MXGP, dove guida la classifica Jorge Prado, che per la MX2, nella quale comanda Andrea Adamo. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 09.20 la MX2, alle 09.45 la MXGP.

Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 11.15 ed alle 14.10, per la MXGP start alle 12.15 ed alle 15.10. Sarà possibile guardare il GP della Finlandia in diretta tv su Eurosport 2 HD e Rai Sport HD (in questo caso solo per le gare della MXGP), in diretta streaming su eurosport.it, discovery+, Rai Play (in questo caso solo per le gare della MXGP) e mxgp-tv.com.

I Mondiali 2023 degli sport acquatici si chiuderanno a Fukuoka, in Giappone: il programma della rassegna iridata vedrà l’assegnazione degli ultimi 7 titoli. Le finali odierne vedranno quale protagonista il nuoto in corsia. La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 30 luglio

o3.00 Universiadi, seconda giornata – FISU.tv, eurosport.it, discovery+

03.30 Nuoto, Mondiali: sessione mattutina, batterie – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

06.30 Calcio femminile, Mondiali: Corea del Sud-Marocco – FIFA+

09.00 Calcio femminile, Mondiali: Norvegia-Filippine – FIFA+

09.00 Calcio femminile, Mondiali: Svizzera-Nuova Zelanda – FIFA+

09.00 Superbike, GP Repubblica Ceca: warm up – Nessuna copertura tv/streaming

09.20 MX2, GP Finlandia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

09.45 MXGP, GP Finlandia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Scherma, Mondiali: sciabola femminile a squadre e fioretto maschile a squadre – dalle 11.45 Sky Sport Action HD, dalle 13.00 Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, dalle 13.30 Rai Sport HD, Rai Play, dalle 17.00 Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+

11.00 Superbike, GP Repubblica Ceca: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 13.00 TV8 HD, tv8.it

11.15 MX2, GP Finlandia: gara 1 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

11.30 Calcio femminile, Mondiali: Germania-Colombia – FIFA+

12.00 Tennis, WTA Varsavia: semifinali e finali – WTA TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

12.15 MXGP, GP Finlandia: gara 1 – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com

12.30 Tennis, ATP Amburgo: finali – Tennis TV, 15.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

12.50 Atletica, Campionati Italiani Assoluti: 3a giornata – fino alle 19.30 atletica.tv, dalle 19.30 Rai Sport HD, RaiPlay

13.00 Nuoto, Mondiali: sessione pomeridiana, finali – Rai Sport HD poi dalle 13.30 Rai 2 HD, Sky Sport Arena e fino alle 14.30 anche Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

13.00 Tennis, WTA Losanna: finali (Finale singolare: 1° match alle 13.00 Cocciaretto-Burel) – WTA TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

13.30 Ciclismo, Tour de Pologne: 2a tappa, Leszno-Karpacz (202.9 km) – Nessuna copertura tv/streaming

14.00 Superbike, GP Repubblica Ceca: Gara 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

14:10 MX2, GP Finlandia: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

14.30 Ciclismo femminile, Tour de France: 8a tappa, Pau-Pau(22.6 km, cronometro individuale) – 14.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

15.00 F1, GP Belgio: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, Sky Go e Now, differita ore 17.50 su TV8 HD e tv8.it

15:10 MXGP, GP Finlandia: gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com

20.00 Tennis, ATP Umago: finale singolare – Tennis TV, SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis HD, Sky Go, Now

22.00 Tennis, ATP Atlanta: finali – Tennis TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

Foto: LaPresse