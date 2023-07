F1 su TV8, GP Belgio 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Il polposo fine settimana del Gran Premio del Belgio di Formula 1 giunge al proprio apogeo. Quest’oggi, domenica 30 luglio, assisteremo alla gara vera e propria. Dopodiché le power unit si spegneranno per quasi un mese, dovendo osservare l’obbligatoria pausa agostana che da anni caratterizza il Circus.

In questo 2023 Spa-Francorchamps festeggia un anniversario importante. Sono passati esattamente 40 anni dal rientro in calendario dell’autodromo edificato nella foresta delle Ardenne. Nel 1983 si corse, infatti, per la prima volta sull’attuale versione che, per quanto lunga, non è nulla rispetto all’originario tracciato di oltre 14 km!

D’altronde il lay-out utilizzato sino al 1970 era considerato pericolosissimo. Spa-Francorchamps sembrava un capitolo chiuso nella storia della F1. Tanto di cappello a chi, negli anni ’70, ha lavorato per rendere sicuro l’autodromo, consentendone la rinascita a inizio anni ’80. Senza questa determinazione e lungimiranza, non potremmo godere dell’attuale perla. Considerate le caratteristiche della pista, vale sempre la pena di seguire il Gran Premio del Belgio in TV. Come?

PROGRAMMA GP BELGIO F1 SU TV8

DOMENICA 30 LUGLIO

Ore 18.00, il GP del Belgio sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

PROGRAMMA GP BELGIO F1 OGGI (30 LUGLIO)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio del Belgio. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Summer (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP belga. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento di Spa-Francorchamps potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio del Belgio.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP BELGIO 2023

DOMENICA 30 LUGLIO

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 15.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP BELGIO 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207) più volte nella giornata di domenica 30 luglio.

Gli orari programmati sono 18.00, 20.00, 22.00, 00.30.

L’appuntamento sarà poi proposto a ripetizione a partire da lunedì 31 luglio.

Foto: La Presse