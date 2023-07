LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Superpole Race e gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Superpole Race e gara-2 dell’ottavo appuntamento del Mondiale Superbike, il Gran Premio della Repubblica Ceca.

Si gareggia a Most, in Repubblica Ceca, e lo si fa con Toprak Razgatlioglu che, pian piano, sta cercando di recuperare su Alvaro Bautista in classifica mondiale. Ieri il secondo posto del turco alle spalle di Jonathan Rea, in gara-1, ha rimesso il Mondiale con un minimo di discussione.

Tanto più che, se Razgatlioglu in quest’occasione parte dalla pole position nella Superpole Race, Bautista è invece 14°: un’occasione enorme per riprendere in mano punti, fiducia e soprattutto inversione della tendenza nella stagione.

Per quel che riguarda i piloti italiani, le buone possibilità le ha Danilo Petrucci, che ieri è riuscito a cogliere una validissima terza posizione. C’è un ulteriore elemento da tener presente: il meteo, che sta offrendo pochi raggi di sole e tante gocce d’acqua in questi giorni.

Alle ore 11:00 ci sarà la Superpole Race, mentre alle 14:00 si disputerà la vera e propria gara-2. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LiveMedia / Valerio Origo – LivePhotoSport.it