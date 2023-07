LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: il fioretto maschile punta deciso alla finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’ottava giornata dei Mondiali di scherma a Milano: si chiude la rassegna iridata e l’Italia ha ancora una carta importante da giocarsi.

I fari sono puntati per i colori azzurri tutti sul fioretto maschile, che sogna di eguagliare lo stesso identico risultato di ieri delle ragazze. L’Italia affronterà alle ore 11.00 Hong Kong nei quarti di finale. Una sfida da non sottovalutare per il quartetto composto da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi, che comunque ambisce solo ad una cosa: la medaglia d’oro.

Purtroppo non ci saranno in pedana le sciabolatrici, visto che le azzurre sono uscite ieri agli ottavi di finale contro l’Ucraina e alla fine hanno concluso al decimo posto. Oggi si assegnerà comunque il titolo e c’è davvero grande incertezza su chi possa essere la nazione favorita.

Si comincia dalle 10.30 con la diretta della nona giornata dei Mondiali di scherma a Milano. OA Sport offrirà la diretta testuale dell’evento per non perdervi nemmeno un assalto. Buon divertimento.

Foto: Bizzi Federscherma