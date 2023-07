F1 oggi, GP Belgio 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 30 luglio, andrà in scena il GP del Belgio, round del Mondiale 2023 di F1. Sul celebre tracciato delle Ardenne assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare. Una pista molto tecnica e difficile da interpretare, particolarmente gradita dai piloti, ma anche pericolosa in caso di pioggia per la scarsa visibilità.

La Ferrari cercherà di sfruttare l’occasione. Il monegasco Charles Leclerc partirà dalla pole-position, eredità delle qualifiche del venerdì e della penalità comminata a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, avendo sostituito il cambio, è stato sanzionato con cinque posizioni in griglia. La Rossa, quindi, spera di avere un vantaggio da ciò anche se la forza nel passo gara di Max è impressionante.

Il meteo, come detto, potrebbe essere una variabile dal momento che le previsioni non escludono l’arrivo di una perturbazione prima e durante la gara. Una situazione complicata, che già si è verificata nel corso del fine-settimana belga. Le squadre, da questo punto di vista, dovranno essere in grado di adattarsi.

Il GP del Belgio, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara dalle 17.50. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa di Spa-Francorchamps.

