Spagna-Italia, semifinale Europei Under 19 domani: programma, orario d’inizio, tv e streaming

L’Italia Under 19 guidata da mister Alberto Bollini, è pronta a tornare in campo. Nella giornata di domani, giovedì 13 luglio, i giovani azzurri scenderanno nuovamente sul terreno di gioco: e la posta in palio è altissima. Esposito e compagni infatti, sono arrivati tra le prime quattro formazione negli Europei Under 19. Un traguardo prestigioso sin qui che potrebbe, però, diventare anche qualcosa in più: arrivare in Finale sarebbe importantissimo.

A partire dalle ore 21.00 di domani, all’interno del Ta’ Qali, l’Italia dovrà vedersela con la Spagna nella semifinale della manifestazione europea. Le giovani Furie Rosse hanno portato avanti un cammino perfetto. Primo posto nel proprio gruppo, quello B, davanti a Norvegia (altra semifinalista), Islanda e Grecia: 7 punti conquistati sui 9 disponibili, 7 sono anche i gol segnati, solamente 1 quello subito. Insomma, dopo il secondo posto nel girone e la grande partita con la Polonia da dentro o fuori, ci sarà un avversario ostico ma l’Italia di Bollini dovrà superarlo per poter sognare il tanto agognato trofeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Spagna-Italia Under 19, match valido per la semifinale degli Europei Under 19. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (canale 227 Sky e 58 digitale terrestre) e in diretta streaming su Rai Play e UEFA.tv. Non mancherà, inoltre, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO SPAGNA-ITALIA (13 LUGLIO)

Giovedì 13 luglio

Foto: LaPresse