Sorteggio Europa League 2023-2024: quando si svolge? Data, programma, fasce, orario, tv e streaming

L’Europa League 2023/2024 cerca la squadra che succederà al Siviglia nell’albo d’oro. Un cammino che si prospetta lunghissimo, che comincerà il prossimo 10 agosto con il turno preliminare e con la vera e propria coppa che prenderà il via il 21 settembre, con la prima giornata della fase a gironi.

In questo momento la seconda competizione continentale conosce solo dodici delle squadre che disputeranno il torneo. Grazie al ranking Uefa, sono sicure della prima fascia squadre come Liverpool, Villarreal, Bayer Leverkusen, West Ham (grazie al successo in Conference League) e Roma, una delle due squadre italiani presenti nella griglia di partenza al momento.

L’altra squadra proveniente dalla nostra Serie A è l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini, che dovrà aspettare ancora per sapere in quale fascia verrà inserita. Con lei ci sono Sporting Lisbona, Rennes, Betis Siviglia, Brighton, Friburgo e Tolosa, mentre le altre fuoriusciranno dai playoff di Europa League e Champions League.

Il sorteggio della fase a gironi si terrà il prossimo 1 settembre, il giorno dopo alla conclusione dei playoff per l’accesso alla competizione. Non sono ancora stati decisi i canali ufficiali dove verranno trasmessi i sorteggi, con Sky Sport, Dazn e il sito dell’Uefa che daranno notizie il prima possibile.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023-2024, IL CALENDARIO

1 settembre – Sorteggio fase a gironi Europa League

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023-2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (da definire)

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Uefa.tv (da definire)

Foto: LaPresse