Sollevamento pesi, Europei Youth 2023: due medaglie di specialità per l’Italia nella terza giornata

Prosegue positivamente l’avventura dell’Italia ai Campionati Europei Youth di sollevamento pesi 2023, in corso di svolgimento a Chisinau (in Moldavia) fino a lunedì 10 luglio. Dopo le sei medaglie collezionate nelle prime due giornate, quest’oggi la selezione tricolore ha ottenuto altri due podi di specialità raggiungendo quota 8 piazzamenti complessivi nella top3.

Claudio Scarantino è stato il primo azzurro a salire in pedana nel day-3, per la competizione Under 17 nella categoria fino a 61 kg. Il nostro portacolori ha sollevato 109 kg di strappo in terza prova, conquistando l’argento di specialità (con la stessa misura dello spagnolo Aaron Vallejo Sires, medaglia d’oro) e migliorando di una lunghezza il suo record italiano U17.

Successivamente il siciliano classe 2006 è incappato in tre prove nulle nello slancio, finendo dunque fuori gara nel concorso generale. Nessuna medaglia ma buona prestazione tra le Under 15 nei -59 kg per Alessia Marson, che ha terminato l’evento in quinta piazza con 144 kg di totale dopo aver messo a referto 64 kg di strappo (5° posto parziale) e 80 kg di slancio (4° posto di specialità).

In chiusura di programma, Ludovica D’Innocenzo si è cimentata nella categoria fino a 64 kg mettendosi al collo un importante bronzo di strappo con 71 kg, misura valevole come nuovo record nazionale U15 di specialità. Nello slancio la quindicenne italiana ha fatto più fatica, alzando 78 kg e attestandosi in sesta piazza assoluta con 149 kg di totale.

