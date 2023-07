Sollevamento pesi, Europei Youth 2023: nessuna medaglia azzurra nel day-2 tra gli Under 15

Dopo la scorpacciata di medaglie della giornata inaugurale, quest’oggi l’Italia resta a bocca asciutta in termini di podi ai Campionati Europei Youth di sollevamento pesi 2023, in corso di svolgimento a Chisinau (in Moldavia). I tre azzurrini impegnati nel day-2 hanno disputato delle buone gare, mancando però l’appuntamento con la top3 nella rassegna continentale.

Prestazione notevole e grande miglioramento per Christian Di Maria, il più giovane dell’intera spedizione tricolore con i suoi 13 anni, che ha concluso in quinta posizione tra gli Under 15 nella categoria fino a 49 kg. Il nostro portacolori, classe 2010, si è collocato al quinto posto anche in entrambe le graduatorie di specialità con 71 kg di strappo e 87 kg di slancio, per un totale di 158 kg (nuovo record nazionale U13).

Passando alla gara femminile Under 15 della categoria fino a 55 kg, Martina Rita Mangiarano ha sfiorato la medaglia di strappo non andando oltre la quinta piazza di specialità con 68 kg alzati in prima prova e due nulli a 71 kg (misura valsa addirittura l’oro alla turca Gizem Agac). La campionessa italiana U17 ha poi ottenuto 81 kg di slancio, inserendosi in ottava posizione nella classifica di specialità e al settimo posto assoluto con 149 kg di totale. Più distante Asia Lucia Colonna, nona con 63 kg di strappo, 78 di slancio e 141 di totale.

Foto: FIPE