Softball, Mondiali 2023: nel giorno della doppia Italia il Giappone procede spedito

Si è concluso il secondo giorno di girone C ai Mondiali di softball, con Buttrio che si sostituisce a Castions di Strada per questi quattro confronti, tra cui quello doppio dell’Italia che è sostanzialmente la grande vincitrice della domenica. Due i successi delle azzurre, 9-0 alla Nuova Zelanda e 6-1 al Canada.

Canadesi che, in precedenza, avevano sconfitto per 6-2 il Venezuela, che si sta comunque dimostrando in grado di tenere anche abbastanza adeguatamente il passo delle migliori, anche se poi in questo caso le nordamericane sono attive fin da subito per chiudere la pratica nei primi tre inning.

Quanto al Giappone, poi, è un autentico cammino trionfale quello che le nipponiche mandano in scena contro le Filippine. Il 13-0 è eloquente, come pure il fatto che la manifesta si attivi dopo appena quattro riprese.

Domani doppio turno per Venezuela e Filippine (queste ultime contro l’Italia), mentre a Buttrio sarà Giappone-Canada la sfida clou, di scena però in una situazione di calura pomeridiana che potrebbe dare al gioco un aspetto meno brillante del previsto.

Foto: WBSC