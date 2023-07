Softball, Mondiali 2023: l’Italia non si ferma più e vince 6-1 contro il Canada!

Un’Italia superlativa strapazza a sorpresa anche il Canada e viaggia a punteggio pieno ai Campionati Mondiali 2023, rassegna in fase di svolgimento per ciò che riguarda il gruppo C proprio nel nostro Paese, nello specifico a Castions Di Strada e Buttrio (Udine). Le azzurre infatti hanno superato le nordamericane con il risultato di 6-1, sfruttando soprattutto un big inning alla quarta ripresa.

Dopo due turni terminati senza grossi scossoni, le ragazze di coach Federico Pizzolini mettono il musetto davanti al terzo round: Longhi inizia con un singolo, avanza in seconda su bunt di sacrificio di Rotondo, poi Gasparotto trova la valida che le fa completare il giro. Sarà il preludio di una fase straripante a tinte tricolore: giunti al quarto inning arriva infatti un altro singolo di Longhi che consente a Filler e a Koutsoyanopulos di portare il parziale sul 3-0.

A completare l’opera ci penseranno Sheldon e Longhi dopo un singolo a destra di Gasparotto, oltre che Rotondo su lancio pazzo. Le canadesi, bloccate per praticamente tutta la durata del match grazie a una straordinaria Cristina Toniolo, si renderanno seriamente pericolose soltanto nell’ultimo atto, realizzando prima una valida con un doppio di Leung, poi timbrando il primo punto dell’incontro con un singolo a sinistra di Polidori e il relativo sigillo di Leung.

Dopo la terza valida consecutiva da parte del Canada, coach Pizzolini decide di far Alexia Lacatena per tentare di bloccare l’inerzia. Una mossa più che azzeccata. Le azzurre da quel momento in poi non sbagliano più nulla, vanificando ogni tentativo delle rivali e chiudendo quindi i conti con il punteggio di 6-1, proiettandosi già a domani, giorno della sfida contro le Filippine. Da adesso si può veramente sognare.

Foto: WSBC