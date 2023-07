Softball, Italia-Nuova Zelanda 9-0: preziosa seconda vittoria per le azzurre ai Mondiali

Secondo successo per l’Italia ai Mondiali biennali di softball, che copriranno oltre al 2023 anche il 2024. Sebbene le azzurre già abbiano in tasca, quale Paese organizzatore della fase finale nel prossimo anno, il posto tra le migliori otto, la competitività resta. Basta un 9-0 maturato soprattutto nell’ultimo inning a chiudere la pratica Nuova Zelanda, nell’attesa che a Buttrio l’ambiente s’infiammi grazie alla sfida con il Canada.

Al lancio partono da un lato Ilaria Cacciamani, dall’altro Tyneesha Robyn Houkamau. L’Italia inizia con due immediati singoli di Gasparotto e Vigna, poi due basi su ball guadagnate da Piancastelli e McKenzie Barbara provocano il primo punto azzurro, a firma Gasparotto. Non arrivano altre realizzazioni perché Koutsoyanopulos, Elisa Cecchetti e Sheldon finiscono eliminate.

Le azzurre rischiano qualcosa in difesa soprattutto nella terza ripresa, con il singolo di Werahiko che poi ruba la seconda base e va in terza via base su ball di Andrews. Arriva però il terzo out su Nukunuku a salvare la situazione. Sulla scia Longhi colpisce un singolo che, poi, la porta in seconda base su errore difensivo neozelandese. Il bunt di sacrificio di Rotondo la manda in terza, e il 2-0 glielo procura l’altro singolo di Gasparotto.

Con altre basi su ball che si susseguono, l’Italia ha la possibilità di allungare ancora nel sesto inning, ma lo fa ancor più nel settimo con il fuoricampo di Barbara al primo giro di mazza. Le basi si riempiono e giunge anche il 4-0 con singolo di Longhi che lancia Koutsoyanopulos. Rotondo ci mette altro carico con uno spettacolare triplo da 2 RBI che vuol dire 6-0. Chiude la pratica un altro home run, quello di Piancastelli che vale altri tre punti e, dunque, il 9-0: in sostanza, sia Begg che Morrison, subentrate a Houkamau, non tengono l’attacco azzurro. Cacciamani, rimasta al lancio per tutto il match, chiude con 8 strike out.

