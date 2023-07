Softball, Mondiali 2023: la pioggia ferma le azzurre. Sospeso sull’1-1 il match con le Filippine

Tra Italia e Filippine vince…il maltempo! Un violento nubifragio abbattutosi in quel di Buttrio ha fermato al quarto inning la disputa delle azzurre valida per i Campionati Mondiali 2023 di softball, rassegna in fase di svolgimento (per il gruppo C) in Friuli Venezia Giulia. Le compagini, al momento dello stop, erano ferme sul parziale di 1-1.

L’inizio delle ragazze di Federico Pizzolini è promettente. Già nell’inning inaugurale infatti dopo le prime due eliminazioni, Piancastelli ottiene una base su ball e Barbara McKenzie mette a referto la prima valida della gara con un doppio a destra che manda la compagna a punto.

la squadra filippina tuttavia, dopo due turni ben controllati da parte delle azzurre, riesce a trovare in qualche modo il pareggio, sfruttando anche un’incomprensione tra Filler e Piancastelli prontamente sfruttata da Dela Torre che arriva in seconda base spingendo la connazionale in terza: sarà il preludio del timbro di Angelu Gabriel su un singolo a destra che consente ad Hammoude di ripristinare gli equilibri. Piancastelli poi abilmente mette una toppa alla défaillance precedente assistendo con un tiro rapido Cecchetti a casa base, evitando così il 2-1.

Proprio in quel momento si abbatterà la tempesta sul diamante friulano, costringendo il Direttore di gara al rinvio alla giornata di domani (orario ancora da definire), dopo un tentativo di ripartire alle 23:30 non andato a buon fine.

Foto: WSBC