Softball, Mondiali 2023: il regolamento del torneo. Vista sul 2024 per la fase finale

Con gli altri gironi già in pieno svolgimento e quello dell’Italia che andrà in scena per ultimo, andiamo a comprendere un po’ meglio come funziona il regolamento dei Mondiali biennali 2023-2024 che quest’anno la WBSC ha ideato per il softball. La formula, come vedremo, è sostanzialmente a tre gironi e poi fase finale.

Nel 2023, in particolare, dai tre gironi da sei squadre emergono otto qualificate alla settimana decisiva, in programma dal 15 al 21 luglio 2024. Ma non tutto è propriamente lineare, perché dietro a questa semplice formula c’è parecchio di cui parlare.

Chi ha già seguito le vicende del Gruppo A è già a conoscenza di quanto accaduto. In particolare, le prime due di ogni raggruppamento si qualificano per la finale che decreta la prima qualificata per il troncone 2024 della rassegna iridata. La vincente staccherà, appunto, il biglietto per l’Italia il prossimo anno, mentre la perdente gioca un ulteriore incontro con la vincente della sfida tra terza e quarta al fine di ottenere il secondo pass.

Questo sistema si ripeterà anche per il girone B e il girone C. In totale, dunque, saranno sei le promosse al prossimo luglio. Ma, come dicevamo, le qualificate sono otto. Chi sono la settima e l’ottava? La settima è l’Italia, perché da Paese organizzatore della fase finale ha un posto garantito. Per l’ottavo, invece, si sceglierà con una wild card da definire. Al momento, in sostanza, sappiamo già che rivedremo il prossimo anno Italia, Stati Uniti e Australia. Per gli altri cinque posti c’è ancora da attendere (non molto, per la verità).

Foto: FIBS / Roberto Angotti