Softball, Mondiali 2023: Cuba in testa a punteggio pieno nel gruppo B, bene la Cina

Va in archivio la seconda giornata di competizioni al Camp Municipal di Valencia (Spagna), impianto sportivo che sta ospitando il gruppo B della prima fase dei Campionati Mondiali 2023 di softball.

Come prevedibile a prendere subito il largo è stata Cuba, squadra che oggi ha trovato la terza vittoria nella rassegna regolando prima senza patema alcuno il Sudafrica per 10-3 e, successivamente, le padrone di casa iberiche per 1-2, sfruttando due guizzi messi a referto nel terzo e nel quarto inning.

Bene anche la Cina, abile ad arginare di misura l’Olanda per 4-5 sfruttando il doppio al centro di Dong arrivato nel sesto turno, oltre che Porto Rico, team che ha sconfitto il Sudafrica per 1-8 in cinque inning.

Le partite proseguiranno domani, giovedì 20 luglio. Di seguito la classifica aggiornata.

MONDIALI SOFTBALL 2023: GRUPPO B. LA CLASSIFICA

# Team W L T PCT GB 1 CUB

Cuba 3 0 0 1.000 0 2 CHN

China 2 0 0 1.000 0.5 3 ESP

Spain 1 1 0 .500 1.5 3 PUR

Puerto Rico 1 1 0 .500 1.5 5 NED

Netherlands 0 2 0 .000 2.5 6 RSA

South Africa 0 3 0 .000 3

Foto: WSBC (