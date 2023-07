Softball, Mondiali 2023: debutta il Gruppo A con le vittorie di Gran Bretagna, USA e Irlanda

Volge al termine la prima giornata dei Mondiali di softball bi-fase, nel senso che alla parte a gironi che si svolge in questo luglio 2023 ne seguirà un’altra tra un anno, nel luglio 2024, che deciderà chi conquisterà il titolo iridato. Intanto debutta il gruppo A, che dei tre è quello che si disputa in Irlanda, formalmente a Balbriggan, nei fatti a Fingal-Dublino.

Il debutto delle padrone di casa è contrassegnato da una vittoria agevole per 7-0 sul Botswana con manifesta alla quinta ripresa; tanti gli errori della squadra africana che lasciano agevolmente strada alla selezione irlandese.

Per quel che riguarda gli Stati Uniti, fascinoso il confronto con Cina Taipei, ma è un 5-0 che vede protagoniste Aguilar con il singolo e Robinson-Milloy con il fuoricampo da due punti per il complessivo 3-0 del terzo inning. Nel quinto, su base rubata di Flippen, c’è errore delle asiatiche e proprio lei va a segno per il 4-0; il 5-0 arriva da volata di sacrificio di Bates che, nel sesto, porta a segno Andrews.

In ultimo, l’apertura del programma è stata riservata alla Gran Bretagna, vittoriosa per 2-0 sull’Australia (e questa è, per buona misura, una notizia). Decisivi il solo homer di Scott nella quarta ripresa e la combinazione Corrick-Warsop su base rubata che manda a segno la seconda nella sesta.

Foto: WBSC