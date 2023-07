Calendario Mondiali softball 2023: programma, orari, tv, streaming. Quando gioca l’Italia

Sta per iniziare una davvero molto particolare maniera di intendere i Mondiali di softball. La WBSC, infatti, ha rinnovato completamente la rassegna iridata, facendola diventare a due fasi, una nel 2023 che è prossima al via e l’altra nel 2024, corrispondente al vero e proprio torneo finale, che si disputerà in Italia.

Il nostro Paese ospiterà inoltre uno dei gironi, quello di Buttrio e Castions di Strada, in terra friulana. Il format è il seguente: i primi tre raggruppamenti sono da sei. In quattro accederanno al playoff vero e proprio: la vincitrice della finale 1a-2a giocherà anche nel 2024, la perdente si disputerà l’altro posto con la vincente della “finale 3°-4° posto”, se così si può definire. A queste sei squadre così definite andranno aggiunte l’Italia, qualificata a prescindere per il 2024 come Paese ospitante, e una wild card.

Di seguito il programma completo dei tre gironi ai Mondiali di softball 2023-2024 per quel che riguarda la fase di quest’anno. Non è ancora stata specificata una copertura televisiva per l’Italia; in streaming è possibile sottoscrivere un abbonamento a gametime.sport (9.99 dollari per i singoli gruppi, 29.99 dollari per tutti i tre gruppi insieme, 59.99 dollari per l’accesso completo al mondo WBSC). Queste informazioni potrebbero cambiare in futuro.

CALENDARIO MONDIALI SOFTBALL 2023-2024

GRUPPO A (a Balbriggan, Irlanda)

Martedì 11 luglio

Ore 12:00 Gran Bretagna-Australia

Ore 15:00 Stati Uniti-Cina Taipei

Ore 19:30 Botswana-Irlanda

Mercoledì 12 luglio

Ore 11:00 Gran Bretagna-Cina Taipei

Ore 13:30 Irlanda-Australia

Ore 16:00 Stati Uniti-Botswana

Ore 19:30 Cina Taipei-Irlanda

Giovedì 13 luglio

Ore 11:00 Australia-Botswana

Ore 13:30 Botswana-Cina Taipei

Ore 16:00 Australia-Stati Uniti

Ore 19:30 Irlanda-Gran Bretagna

Venerdì 14 luglio

Ore 11:00 Cina Taipei-Australia

Ore 13:30 Botswana-Gran Bretagna

Ore 16:00 Gran Bretagna-Stati Uniti

Ore 19:30 Irlanda-Stati Uniti

Sabato 15 luglio

Ore 10:30 6a girone-5a girone

Ore 13:00 4a girone-3a girone

Ore 16:00 2a girone-1a girone

Ore 19:00 Vincente 4G-3G-Perdente 2G-1G

GRUPPO B (a Valencia, Spagna)

Martedì 18 luglio

Ore 11:00 Olanda-Cuba

Ore 14:00 Cina-Porto Rico

Ore 18:00 Sudafrica-Spagna

Mercoledì 19 luglio

Ore 10:00 Olanda-Cina

Ore 12:30 Cuba-Sudafrica

Ore 15:00 Sudafrica-Porto Rico

Ore 18:00 Spagna-Porto Rico

Giovedì 20 luglio

Ore 10:00 Spagna-Olanda

Ore 12:30 Cuba-Porto Rico

Ore 15:00 Sudafrica-Olanda

Ore 18:00 Spagna-Cina

Venerdì 21 luglio

Ore 10:00 Porto Rico-Olanda

Ore 12:30 Cina-Sudafrica

Ore 15:00 Cuba-Cina

Ore 18:00 Porto Rico-Spagna

Sabato 22 luglio

Ore 10:00 6a girone-5a girone

Ore 12:30 4a girone-3a girone

Ore 15:00 2a girone-1a girone

Ore 18:00 Vincente 4G-3G-Perdente 2G-1G

GRUPPO A (a Buttrio e Castions di Strada, Italia)

Sabato 22 luglio

Ore 14:00 Nuova Zelanda-Giappone

Ore 17:00 Filippine-Canada

Ore 20:00 Italia-Venezuela

Domenica 23 luglio

Ore 11:00 Italia-Nuova Zelanda

Ore 14:00 Venezuela-Canada

Ore 17:00 Giappone-Filippine

Ore 20:00 Italia-Irlanda

Lunedì 24 luglio

Ore 11:00 Filippine-Venezuela

Ore 14:00 Giappone-Canada

Ore 17:00 Venezuela-Nuova Zelanda

Ore 20:00 Italia-Filippine

Martedì 25 luglio

Ore 11:00 Nuova Zelanda-Canada

Ore 14:00 Venezuela-Giappone

Ore 17:00 Filippine-Nuova Zelanda

Ore 20:00 Italia-Giappone

Mercoledì 26 luglio

Ore 11:00 6a girone-5a girone

Ore 14:00 4a girone-3a girone

Ore 17:00 2a girone-1a girone

Ore 20:00 Vincente 4G-3G-Perdente 2G-1G

La fase finale verrà giocata dal 15 al 21 luglio 2024, con calendario ancora da diramare.

MONDIALI SOFTBALL 2023-2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non ancora specificata per l’Italia

Diretta streaming: non ancora specificata per l’Italia; c’è l’opzione gametime.sport in abbonamento con varie formule di prezzo.

Foto: FIBS / Roberto Angotti