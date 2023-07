Softball, Mondiali 2023: Australia batte Taipei, poi vince l’acqua

Soltanto una partita si è disputata nel girone A dei Mondiali 2023-2024 di softball. Si tratta di quella tra Australia e Cina Taipei, che la mattina di Balbriggan, in Irlanda, ha salvato dalle intemperie meteorologiche estremamente condizionanti nel resto del tempo. O meglio, lo ha fatto solo in parte.

Questo perché, dopo un solo inning (e due singoli punto di Steemers e Wall), la pioggia e il forte vento costringono tutte a rientrare negli spogliatoi. Ne escono soltanto a pomeriggio inoltrato, per completare quel che diventa un 5-0 frutto di un altro singolo di McManus, di una volata di sacrificio di Whitefield e di un errore difensivo delle asiatiche. Per l’Australia è primo posto nel raggruppamento.

Poiché gli altri incontri in programma, e cioè Gran Bretagna-Botswana, USA-Gran Bretagna e USA-Irlanda, non avrebbero inciso sulla classifica in senso finale, è stato deciso di annullare detti incontri e di procedere direttamente ai playoff che porteranno alla fase finale del prossimo anno in Italia.

La partita che deciderà la prima qualificata per tale fase finale sarà Gran Bretagna-USA, mentre la perdente di questo incontro e la vincente di Cina Taipei-Australia (rematch dopo neanche 24 ore, in breve) giocheranno per staccare il secondo pass. Finalina di consolazione per Irlanda e Botswana.

Foto: WBSC