Softball, Italia terza in Canada Cup 2023. Il Giappone si prende tutto

Termina a Surrey, nella British Columbia (Canada), la Canada Cup 2023. L’Italia, con una gran bella performance, conclude al terzo posto, mettendosi così in posizione di rilevante fiducia non soltanto per l’imminente prima fase dei Mondiali, ma anche per quelle che potranno essere le proiezioni future.

Nella prima partita di giornata, per arrivare sul podio sarebbe stato necessario battere il Canada. E questo è quanto è riuscito al gruppo di Federico Pizzolini, con un 6-2 d’autore. Il primo punto è azzurro con McKenzie Barbara che sblocca via volata di sacrificio; errori difensivi e una base su ball a basi piene consentono a Franklin di pareggiare. L’Italia, però, c’è eccome: doppio di Filler dopo che i giri di mazza di Gasparotto, Piancastelli e Barbara creano seri guai alla partente canadese, Morgan Rackel, e 3-1. Neanche il cambio Rackel-Bodrug (contestuale a quello italiano Cacciamani-Lacatena) ferma le azzurre, che volano fino al 5-1 grazie a due valide a basi piene di Sheldon e Koutsoyanopulos. Polidori accorcia le distanze con un fuoricampo, ma a quel punto, nell’ultima ripresa, interviene Piancastelli che risponde allo stesso modo e chiude sul 6-2.

Contro il TC Colorado, nella partita che davvero vale l’ingresso in finale, non c’è però storia. Le azzurre reggono due riprese, poi le collegiali americane dilagano anche in virtù dello sforzo già profuso dall’Italia. La sconfitta arriva per 10-0, ma le azzurre tornano a casa con tantissima fiducia nonostante, in questa fattispecie, Gordon, Gammil, Edwards, Coffey e Hedgecock siano decisive.

TC Colorado, poi, perde la finale con il Giappone, solito e autentico mattatore quando si tratta tanto di baseball quanto di softball. Il 4-0 nipponico chiude la Canada Cup, lasciando esclusivo spazio alla rassegna iridata che domani riprenderà da Valencia e, sabato, vedrà anche Buttrio e Castions di Strada protagoniste.

Foto: FIBS / Roberto Angotti