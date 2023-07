Calendario Mondiali softball 2023: quando gioca l’Italia? Date, programma, orari, tv, streaming

Si avvicinano i giorni del debutto dell’Italia ai Mondiali di softball 2023-2024. Il doppio anno non è un errore, dal momento che la WBSC ha riformato in una maniera enorme la rassegna iridata, dividendola su due anni. In questo c’è la fase a gironi, nel prossimo la fase finale nel nostro Paese.

Le azzurre, a Buttrio e Castions di Strada, affronteranno un raggruppamento con Venezuela, Nuove Zelanda, Canada, Filippine e Giappone prima di tuffarsi in quella che sarà un’ultima giornata sì importante, ma fino a un certo punto. Già, perché in qualità di Paese ospitante l’Italia potrà comunque avere il suo spazio garantito tra le migliori otto del torneo, che si daranno battaglia a metà luglio prossimo per il titolo iridato.

Di seguito il programma completo del girone C ai Mondiali di softball 2023-2024 per quel che riguarda la fase di quest’anno. Non è ancora stata specificata una copertura televisiva per l’Italia; in streaming è possibile sottoscrivere un abbonamento a gametime.sport (9.99 dollari per i singoli gruppi, 29.99 dollari per tutti i tre gruppi insieme, 59.99 dollari per l’accesso completo al mondo WBSC). Queste informazioni potrebbero cambiare in futuro.

CALENDARIO MONDIALI SOFTBALL 2023-2024 – GIRONE C

GRUPPO C (a Buttrio e Castions di Strada, Italia)

Sabato 22 luglio

Ore 14:00 Nuova Zelanda-Giappone

Ore 17:00 Filippine-Canada

Ore 20:00 Italia-Venezuela

Domenica 23 luglio

Ore 11:00 Italia-Nuova Zelanda

Ore 14:00 Venezuela-Canada

Ore 17:00 Giappone-Filippine

Ore 20:00 Italia-Canada

Lunedì 24 luglio

Ore 11:00 Filippine-Venezuela

Ore 14:00 Giappone-Canada

Ore 17:00 Venezuela-Nuova Zelanda

Ore 20:00 Italia-Filippine

Martedì 25 luglio

Ore 11:00 Nuova Zelanda-Canada

Ore 14:00 Venezuela-Giappone

Ore 17:00 Filippine-Nuova Zelanda

Ore 20:00 Italia-Giappone

Mercoledì 26 luglio

Ore 11:00 6a girone-5a girone

Ore 14:00 4a girone-3a girone

Ore 17:00 2a girone-1a girone

Ore 20:00 Vincente 4G-3G-Perdente 2G-1G

La fase finale verrà giocata dal 15 al 21 luglio 2024, con calendario ancora da diramare.

MONDIALI SOFTBALL 2023-2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non ancora specificata per l’Italia

Diretta streaming: non ancora specificata per l’Italia; c’è l’opzione gametime.sport in abbonamento con varie formule di prezzo.

