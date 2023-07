Softball, Canada Cup 2023: l’Italia batte Israele nel ripescaggio e resta in corsa

La Nazionale italiana di softball potrebbe arrivare in fondo alla Canada Cup 2023, torneo di preparazione ai Campionati Mondiali 2023 al via sabato prossimo proprio in Italia, precisamente a Buttrio e Castions di Strada (Friuli).

Le azzurre infatti, dopo aver perso l’importante partita contro il Giappone, al ripescaggio hanno sconfitto Israele, fattore che ha consentito loro di rimanere ancora in corsa nella rassegna. Ma andiamo con ordine. Le ragazze di Federico Pizzolini si sono dovute prima arrendere al cospetto delle asiatiche, cedendo il passo con un netto 8-1.

Successivamente l’Italia, ripescata, ha regolato la compagine israeliana per 2-0, risultato maturato grazie a due fuoricampo, timbrati rispettivamente da Vigna nella parte alta del terzo inning e da Marta Gasparotto nel quarto. Grazie a questo importante successo, Barbara MCKenzie e compagne hanno schivato il pericolo eliminazione.

Alle ore 22:00 di questa sera dunque le azzurre affronteranno le padrone di casa del Canada: con un esito positivo potranno sfidare il team del Colorado. Solo battendo l’all star statunitense l’Italia potrà staccare il pass per la Finale e confrontarsi per la terza volta con il Giappone.

Foto: FIBS