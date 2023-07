Sci alpino, Marta Bassino al lavoro a Les Deux Alps, allo Stelvio in azione Zingerle e Franzoni

Prosegue il lavoro della nazionale italiana di sci alpino, sempre più concentrata sulla sua preparazione verso la Coppa del Mondo 2023-2024. Sul fronte femminile, Marta Bassino, per esempio, è impegnata a Les Deux Alps fino a giovedì 6 luglio per tre importanti giorni di lavoro sulle nevi francesi. La fuoriclasse di Borgo San Dalmazzo sfrutterà queste giornate per iniziare a mettere benzina nelle gambe in vista della fase clou della preparazione.

Passando al comparto maschile, ma sempre in questi giorni (concluderanno il proprio lavoro il 6 luglio), vedremo in azione al Passo dello Stelvio Hannes Zingerle e Giovanni Franzoni, per tre giorni di allenamenti. I due azzurri saranno seguiti dall’allenatore responsabile Peter Fill e da Luca Riorda. Nel caso di Franzoni, giova ricordarlo, la convocazione è arrivata per aiutare il nostro portacolori nel suo percorso di recupero dopo l’infortunio.

Contemporaneamente, sono al lavoro anche le atlete della Coppa Europa. Allenamenti a Selva in Val Gardena, infatti, fino all’8 luglio per la squadra azzurra. Sono impegnate Monica Zanoner, Ambra Pomarè, Vittoria Cappellini, Ludovica Righi, Vicky Bernardi, Alessia Guerinoni, Giorgia Collomb, Annette Belfrond, Emilia Mondinelli, Sara Thaler, Sophie Mathiou e Ilaria Ghisalberti, convocata a scopo riabilitativo.

