Scherma, Stefano Cerioni: “Marini ha vinto nonostante l’infortunio alla spalla. L’obiettivo sono le Olimpiadi”

Secondo oro in due giorni per il fioretto tricolore ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento in quel di Milano. Gli azzurri continuano a far esaltare il pubblico di casa.

Dopo la tripletta al femminile, tra gli uomini un Tommaso Marini eccezionale è andato a prendersi il titolo iridato battendo l’americano Nick Itkin per 15-13.

Le parole del responsabile della nazionale italiana di fioretto Stefano Cerioni: “Il fioretto ha dimostrato con il trionfo di ieri e la gran bella vittoria di oggi di essere in salute e di stare bene. Tommaso ha recuperato dall’infortunio che aveva avuto grazie allo staff medico e di preparazione atletica. Siamo riusciti a portarlo a questo Mondiale in buona forma, poi è stata la voglia, il pubblico, tutto quello che ci ha messo lui che lo ha fatto migliorare rispetto all’anno scorso. Più maturo, più completo e nonostante la spalla ha vinto”.

In conclusione: “Si lavora verso il prossimo obiettivo, per noi era molto importante questo Mondiale perché era in casa, ci tenevamo molto a fare bene qui. Forse qualche ragazzo ha sofferto un po’ troppo questa mattina questo peso. Saremo sicuramente pronti per la gara a squadre”.

