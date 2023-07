Scherma, Mondiali 2023: ritorno perfetto e accesso al tabellone per Arianna Errigo

La seconda giornata dei Mondiali di scherma a Milano vedeva l’atteso ritorno in pedana di Arianna Errigo. Un’accoglienza meravigliosa per la monzese, che tornava alle gare dopo la maternità.

In programma, infatti, c’erano le qualificazioni del fioretto femminile e per l’Italia l’unica partecipante era proprio la lombarda. Percorso netto per Arianna Errigo, che vinto tutti i sei gli assalti disputati.

La campionessa azzurra non ha avuto problemi contro la portoricana Padua, l’argentina Silva, la thailandese Shinnakerdchoke, la svedese Schreiber, l’uzbeka Ilysova, l’israeliana Koren.

Erano già qualificate per il tabellone principale le altre azzurre: Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini. Quest’ultima non farà la gara a squadre e sarà sostituita da Francesca Palumbo.

FOTO: Bizzi/Federscherma