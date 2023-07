Scherma, Mondiali 2023: l’americano Dershwitz sorprende ed è oro nella sciabola. Michele Gallo sfiora il podio

Tra i due litiganti il terzo gode. Eli Dershwitz si regala la giornata della vita ai Mondiali di scherma a Milano e si prende la medaglia d’oro nella sciabola maschile. Dopo aver battuto l’ungherese Aron Szilagyi in semifinale, lo statunitense si esalta ancora di più con il georgiano Sandro Bazadze, numero uno del mondo e campione d’Europa in carica. Dershwitz domina completamente la finale, imponendosi con un perentorio 15-6 in un assalto che ha visto un unico padrone della pedana.

Le semifinali sono state emozionanti e ricchissime di colpi di scena. Nella prima Bazadze si è preso la vittoria per 15-14 sul sorprendente egiziano Ziad Elsissy. L’africano si è preso anche un cartellino rosso sul 13-12, poi è andato avanti 14-13 ed alla fine ha subito il recupero del georgiano. Nella seconda è successo davvero qualcosa di impensabile, visto che l’ungherese Aron Szilagyi si è trovato avanti per 13-9, prima dell’incredibile rimonta di Dershwitz, che ha saputo infilare sei stoccate consecutive, andando a prendersi la vittoria per 15-13.

Si ferma ai piedi del podio il cammino di Michele Gallo. Lo sciabolatore campano ha sfiorato la sua prima medaglia iridata della carriera, venendo battuto per 15-14 da Elsissy al termine di un assalto incredibile. Gallo era stato bravissimo a rimontare sotto dal 12-14 e portarsi in parità. La stoccata decisiva purtroppo è stata quella dell’africano, con l’arbitro che ha controllato per molto tempo al var, punendo alla fine l’azzurro, tra il malcontento del pubblico e le proteste del campano.

Si sono fermati agli ottavi di finale, invece, Luigi Samele e Luca Curatoli. Il pugliese è stato battuto d Dershwitz con il punteggio di 15-6, mentre il campano da Szilagyi per 15-12. Eliminazione al primo turno per Riccardo Nuccio, che è stato battuto con il punteggio di 15-11 dal tunisino Fares Ferjani.

FOTO: Alessandro Gennari