Scherma, Michele Gallo beffato (con polemica) alle porte del podio. Sciabola senza medaglia ai Mondiali

Sfuma proprio all’ultima stoccata il sogno di Michele Gallo di conquistare la sua prima medaglia in un Mondiale. Nella rassegna iridata di Milano il campano si è fermato nei quarti di finale dell’individuale della sciabola maschile, venendo battuto per 15-14 dall’egiziano Ziad Elsissy.

Tanti i rimpianti, ma anche le polemiche per l’ultima stoccata. Gallo era stato bravissimo a rimontare sotto dal 12-14 e portarsi in parità. Sul 14-14 l’azzurro sembrava aver messo a segno la stoccata della vittoria, ma l’arbitro dopo molti minuti di visione al var ha deciso di assegnarla all’egiziano, con le ovvie proteste dell’italiano e dello staff tecnico.

Si sono fermati agli ottavi di finale, invece, Luigi Samele e Luca Curatoli. Il primo è stato battuto dall’americano Eli Dershwitz con il punteggio di 15-6 in un assalto mai in discussione; il secondo, invece, si è arreso al campione ungherese Aron Szilagyi per 15-12, con il magiaro che ha spento il tentativo di rimonta finale del campano.

Eliminazione al primo turno per Riccardo Nuccio, che è stato battuto con il punteggio di 15-11 dal tunisino Fares Ferjani.

