Scherma, i ranking olimpici a squadre prima dei Mondiali di Milano. Situazione complessa nella spada

Con tutti i vari Campionati Continentali disputati sono saliti ad 11 gli eventi disputati validi per i ranking olimpici a squadre della scherma: in questo momento l’Italia non porterebbe a Parigi 2024 le due squadre della spada.

CRITERI QUALIFICAZIONE OLIMPICA (PERCORSO A SQUADRE)

Sono 212 i pass olimpici per Parigi 2024 a disposizione nella scherma: 204 verranno assegnati tramite ranking (102 per genere), 6 sono riservati alla Francia in qualità di Paese ospitante (3 per genere), 2 sono riservati come posti universali (1 per genere).

Ogni Paese potrà schierare un massimo di 18 atleti (9 per genere), quota in cui è compresa una squadra di 3 atleti per genere per gli eventi a squadre. I posti contingentati per gli eventi a squadre variano da un minimo di 8 ad un massimo di 9: la variabilità è dovuta al Paese ospitante, la Francia, che può decidere se schierare o meno il proprio trio di atleti.

Le quote vengono assegnate in maniera non nominale ai Paesi per i seguenti eventi e scenari:

– 144 quote: squadre di sciabola maschile, fioretto maschile e spada maschile, sciabola femminile, fioretto femminile e spada femminile.

– 6 quote: Paese ospitante.

– 2 quote: posti universali assegnati dalla Commissione Tripartita.

Escludendo i posti universali e le quote per il Paese ospitante, il percorso di qualificazione a squadre è il seguente:

– Posti contingentati per la qualificazione a squadre (144 posti per 48 squadre) di sciabola maschile, fioretto maschile e spada maschile, sciabola femminile, fioretto femminile e spada femminile.

In base al ranking ufficiale della FIE per squadre senior all’1 aprile 2024, che è stabilito in base al numero di punti accumulati dal 3 aprile 2023 all’1 aprile 2024 nei seguenti eventi:

– Competizioni di Coppa del Mondo a squadre senior,

– Campionati Mondiali a squadre senior,

– Campionati Continentali a squadre senior.

Il ranking sarà determinato sommando i punti ottenuti in questi eventi: un totale di 48 squadre, e di conseguenza 144 atleti, si qualificheranno per le gare individuali (3 per Paese). I 4 Paesi con il punteggio più alto per ogni arma e genere si qualificheranno per i Giochi, indipendentemente dalla loro zona di provenienza.

Si qualificherà per Parigi 2024 anche la squadra meglio piazzata per ogni arma e genere di ciascuna delle 4 zone (Africa, America, Asia-Oceania, Europa) classificata tra il 5° e il 16° posto, ma se una zona non è rappresentata nelle posizioni di classifica menzionate, si qualificherà la miglior squadra in classifica non qualificata.

CALENDARIO EVENTI DEL 2023 VALIDI PER IL RANKING A SQUADRE

Seul 27-28 aprile Grand Prix Sciabola maschile e femminile individuale

Cali 5-7 maggio Grand Prix Spada maschile e femminile individuale

Acapulco 5-6 maggio Coppa del Mondo Fioretto maschile individuale

Plovdiv 5-6 maggio Coppa del Mondo Fioretto femminile individuale

Acapulco 7 maggio Coppa del Mondo Fioretto maschile a squadre

Plovdiv 7 maggio Coppa del Mondo Fioretto femminile a squadre

Batumi 12-13 maggio Coppa del Mondo Sciabola femminile individuale

Madrid 12-13 maggio Coppa del Mondo Sciabola maschile individuale

Batumi 14 maggio Coppa del Mondo Sciabola femminile a squadre

Madrid 14 maggio Coppa del Mondo Sciabola maschile a squadre

Shanghai 19-21 maggio Grand Prix Fioretto maschile e femminile individuale

Istanbul 19-20 maggio Coppa del Mondo Spada maschile individuale

Fujairah 19-20 maggio Coppa del Mondo Spada femminile individuale

Istanbul 21 maggio Coppa del Mondo Spada maschile a squadre

Fujairah 21 maggio Coppa del Mondo Spada femminile a squadre

Tbilisi 2-3 giugno Coppa del Mondo Fioretto femminile individuale

Tbilisi 4 giugno Coppa del Mondo Fioretto femminile a squadre

Lima 14-21 giugno Giochi Panamericani Tutte le armi maschile e femminile individuale e a squadre

Plovdiv 16-18 giugno Campionati Europei Tutte le armi maschile e femminile individuale

Wuxi 17-22 giugno Campionati Asiatici Tutte le armi maschile e femminile individuale e a squadre

Il Cairo 19-21 giugno Campionati Africani Tutte le armi maschile e femminile individuale e a squadre

Cracovia 25-30 giugno Campionati Europei Tutte le armi maschile e femminile a squadre

Milano 22-30 luglio Campionati del Mondo Tutte le armi maschile e femminile individuale e a squadre

RANKING OLIMPICI A SQUADRE AL 30 GIUGNO 2023

# Spada maschile 21.05.23 Istanbul 19.06.23 Lima 21.06.23 Wuxi 22.06.23 Cairo 30.06.23 Krakow Totale 1 KAZAKISTAN 64.000 52.000 116.000 2 UNGHERIA 32.000 64.000 96.000 3 GIAPPONE 30.000 64.000 94.000 4 EGITTO 24.000 64.000 88.000 5 VENEZUELA 20.000 64.000 84.000 6 COREA DEL SUD 40.000 40.000 80.000 7 SVIZZERA 23.000 52.000 75.000 8 PAESI BASSI 52.000 20.000 72.000 9 ITALIA 25.000 40.000 65.000 10 FRANCIA 28.000 36.000 64.000 11 SPAGNA 36.000 28.000 64.000 12 ARGENTINA 26.000 36.000 62.000 13 COLOMBIA 8.000 52.000 60.000 14 MAROCCO 8.000 52.000 60.000 15 CANADA 19.000 40.000 59.000 16 REPUBBLICA CECA 22.000 30.000 52.000 17 CINA 18.000 32.000 50.000 18 SUDAFRICA 8.000 40.000 48.000 19 GERMANIA 21.000 24.000 45.000 20 HONG KONG CINA 8.000 36.000 44.000 21 UCRAINA 8.000 32.000 40.000 22 UZBEKISTAN 8.000 30.000 38.000 23 SENEGAL 36.000 36.000 24 SINGAPORE 8.000 28.000 36.000 25 KIRGHIZISTAN 8.000 26.000 34.000 26 POLONIA 8.000 26.000 34.000 27 ISRAELE 8.000 25.000 33.000 28 COSTA D’AVORIO 32.000 32.000 29 CUBA 0 32.000 32.000 30 ESTONIA 8.000 23.000 31.000 31 ALGERIA 30.000 30.000 32 CILE 30.000 30.000 33 DANIMARCA 8.000 22.000 30.000 34 SVEZIA 8.000 21.000 29.000 35 LIBIA 0 28.000 28.000 36 MESSICO 28.000 28.000 37 BELGIO 8.000 19.000 27.000 38 AUSTRIA 8.000 18.000 26.000 39 PANAMA 26.000 26.000 40 BRASILE 0 25.000 25.000 41 CINA TAIPEI 0 25.000 25.000 42 COSTA RICA 24.000 24.000 43 FILIPPINE 24.000 24.000 44 ARABIA SAUDITA 0 23.000 23.000 45 EL SALVADOR 23.000 23.000 46 IRAN 22.000 22.000 47 PERU’ 22.000 22.000 48 GUATEMALA 21.000 21.000 49 KUWAIT 21.000 21.000 50 AUSTRALIA 20.000 20.000 51 INDIA 19.000 19.000 52 EMIRATI ARABI UNITI 0 18.000 18.000 53 AZERBAIGIAN 8.000 8.000 54 BULGARIA 0 8.000 8.000 55 FINLANDIA 0 8.000 8.000 56 GRECIA 8.000 8.000 57 INDONESIA 8.000 8.000 58 LETTONIA 8.000 8.000 59 LUSSEMBURGO 0 8.000 8.000 60 MACAO CINA 8.000 8.000 61 NORD MACEDONIA 8.000 8.000 62 NUOVA ZELANDA 0 8.000 8.000 63 PORTOGALLO 8.000 8.000 64 THAILANDIA 8.000 8.000 65 USA 8.000 8.000 66 VIETNAM 8.000 8.000 67 GRAN BRETAGNA 0 0 68 IRAQ 0 0 69 NEPAL 0 70 NORVEGIA 0 71 SLOVACCHIA 0 72 TURCHIA 0 0 73 URUGUAY 0 # Spada femminile 21.05.23 Fujairah 18.06.23 Lima 20.06.23 Wuxi 23.06.23 Cairo 29.06.23 Krakow Totale 1 FRANCIA 64.000 64.000 128.000 2 COREA DEL SUD 52.000 64.000 116.000 3 USA 23.000 64.000 87.000 4 HONG KONG CINA 28.000 52.000 80.000 5 UNGHERIA 24.000 52.000 76.000 6 ITALIA 36.000 40.000 76.000 7 CANADA 21.000 52.000 73.000 8 EGITTO 8.000 64.000 72.000 9 CINA 30.000 40.000 70.000 10 POLONIA 40.000 28.000 68.000 11 UCRAINA 32.000 32.000 64.000 12 SVIZZERA 26.000 36.000 62.000 13 GIAPPONE 20.000 36.000 56.000 14 ESTONIA 25.000 30.000 55.000 15 MAROCCO 52.000 52.000 16 ALGERIA 8.000 40.000 48.000 17 ISRAELE 22.000 26.000 48.000 18 BRASILE 40.000 40.000 19 GERMANIA 19.000 21.000 40.000 20 VENEZUELA 8.000 32.000 40.000 21 ARGENTINA 8.000 30.000 38.000 22 COLOMBIA 8.000 28.000 36.000 23 MESSICO 36.000 36.000 24 SENEGAL 36.000 36.000 25 CINA TAIPEI 8.000 26.000 34.000 26 GEORGIA 8.000 25.000 33.000 27 KAZAKISTAN 8.000 25.000 33.000 28 INDIA 32.000 32.000 29 ROMANIA 8.000 24.000 32.000 30 SUDAFRICA 32.000 32.000 31 SPAGNA 8.000 23.000 31.000 32 SINGAPORE 30.000 30.000 33 SVEZIA 8.000 22.000 30.000 34 THAILANDIA 28.000 28.000 35 CILE 26.000 26.000 36 CUBA 25.000 25.000 37 COSTA RICA 24.000 24.000 38 VIETNAM 24.000 24.000 39 NUOVA ZELANDA 23.000 23.000 40 REPUBBLICA DOMINICANA 23.000 23.000 41 AUSTRALIA 22.000 22.000 42 PERU’ 22.000 22.000 43 FILIPPINE 21.000 21.000 44 PANAMA 21.000 21.000 45 EL SALVADOR 20.000 20.000 46 REPUBBLICA CECA 20.000 20.000 47 FINLANDIA 19.000 19.000 48 GRAN BRETAGNA 18.000 18.000 49 LITUANIA 18.000 18.000 50 BELGIO 8.000 8.000 51 EMIRATI ARABI UNITI 8.000 8.000 52 GRECIA 8.000 8.000 53 SERBIA 8.000 8.000 54 UZBEKISTAN 8.000 8.000 55 AUSTRIA 0 56 IRAN 0 57 NEPAL 0 58 TURCHIA 0 # Fioretto maschile 07.05.23 Acapulco 18.06.23 Lima 22.06.23 Wuxi 23.06.23 Cairo 29.06.23 Krakow Totale 1 USA 64.000 64.000 128.000 2 ITALIA 52.000 64.000 116.000 3 GIAPPONE 36.000 64.000 100.000 4 FRANCIA 40.000 52.000 92.000 5 EGITTO 26.000 64.000 90.000 6 COREA DEL SUD 32.000 52.000 84.000 7 CANADA 22.000 52.000 74.000 8 HONG KONG CINA 30.000 36.000 66.000 9 CINA 24.000 40.000 64.000 10 GERMANIA 23.000 40.000 63.000 11 POLONIA 28.000 32.000 60.000 12 GRAN BRETAGNA 19.000 36.000 55.000 13 ALGERIA 52.000 52.000 14 UNGHERIA 21.000 30.000 51.000 15 CILE 8.000 40.000 48.000 16 BELGIO 18.000 28.000 46.000 17 SPAGNA 25.000 21.000 46.000 18 UCRAINA 20.000 26.000 46.000 19 MESSICO 8.000 36.000 44.000 20 BRASILE 8.000 32.000 40.000 21 SENEGAL 40.000 40.000 22 ARGENTINA 8.000 30.000 38.000 23 COSTA D’AVORIO 36.000 36.000 24 PERU’ 8.000 28.000 36.000 25 VENEZUELA 8.000 26.000 34.000 26 COLOMBIA 8.000 25.000 33.000 27 CINA TAIPEI 32.000 32.000 28 PORTO RICO 8.000 24.000 32.000 29 CROAZIA 8.000 23.000 31.000 30 EL SALVADOR 8.000 23.000 31.000 31 SINGAPORE 30.000 30.000 32 AUSTRIA 8.000 20.000 28.000 33 INDIA 28.000 28.000 34 KUWAIT 26.000 26.000 35 ISRAELE 25.000 25.000 36 UZBEKISTAN 25.000 25.000 37 DANIMARCA 24.000 24.000 38 FILIPPINE 24.000 24.000 39 MACAO CINA 23.000 23.000 40 AUSTRALIA 22.000 22.000 41 ECUADOR 22.000 22.000 42 REPUBBLICA CECA 22.000 22.000 43 QATAR 21.000 21.000 44 VIETNAM 20.000 20.000 45 EMIRATI ARABI UNITI 19.000 19.000 46 PAESI BASSI 19.000 19.000 47 GEORGIA 18.000 18.000 48 GRECIA 8.000 8.000 49 MOLDAVIA 8.000 8.000 50 SLOVACCHIA 8.000 8.000 51 IRAQ 0 52 ROMANIA 0 53 TURCHIA 0 # Fioretto femminile 07.05.23 Plovdiv 04.06.23 Tbilisi 20.06.23 Lima 21.06.23 Wuxi 22.06.23 Cairo 28.06.23 Krakow Totale 1 ITALIA 52.000 52.000 64.000 168.000 2 USA 40.000 64.000 52.000 156.000 3 FRANCIA 64.000 36.000 52.000 152.000 4 GIAPPONE 32.000 40.000 64.000 136.000 5 CANADA 36.000 30.000 64.000 130.000 6 CINA 30.000 28.000 52.000 110.000 7 POLONIA 28.000 32.000 32.000 92.000 8 GERMANIA 26.000 24.000 40.000 90.000 9 UNGHERIA 25.000 25.000 36.000 86.000 10 HONG KONG CINA 20.000 23.000 40.000 83.000 11 SPAGNA 24.000 26.000 28.000 78.000 12 COREA DEL SUD 23.000 21.000 32.000 76.000 13 UCRAINA 22.000 22.000 30.000 74.000 14 EGITTO 64.000 64.000 15 ROMANIA 19.000 20.000 22.000 61.000 16 MESSICO 8.000 8.000 40.000 56.000 17 ARGENTINA 8.000 19.000 28.000 55.000 18 AUSTRIA 21.000 8.000 26.000 55.000 19 SINGAPORE 18.000 36.000 54.000 20 ALGERIA 52.000 52.000 21 CILE 8.000 8.000 36.000 52.000 22 VENEZUELA 8.000 8.000 32.000 48.000 23 BRASILE 8.000 8.000 30.000 46.000 24 GRAN BRETAGNA 18.000 25.000 43.000 25 TUNISIA 40.000 40.000 26 COSTA D’AVORIO 36.000 36.000 27 COLOMBIA 8.000 25.000 33.000 28 MAROCCO 32.000 32.000 29 AUSTRALIA 30.000 30.000 30 EL SALVADOR 8.000 22.000 30.000 31 SUDAFRICA 30.000 30.000 32 MACAO CINA 28.000 28.000 33 FILIPPINE 26.000 26.000 34 PERU’ 26.000 26.000 35 CINA TAIPEI 25.000 25.000 36 GRECIA 24.000 24.000 37 GUATEMALA 24.000 24.000 38 INDIA 24.000 24.000 39 ISRAELE 23.000 23.000 40 REPUBBLICA DOMINICANA 23.000 23.000 41 VIETNAM 23.000 23.000 42 MOLDAVIA 21.000 21.000 43 BULGARIA 8.000 8.000 44 GEORGIA 8.000 8.000 45 SVEZIA 8.000 8.000 46 EMIRATI ARABI UNITI 0 47 SERBIA 0 # Sciabola maschile 14.05.23 Madrid 20.06.23 Wuxi 20.06.23 Lima 22.06.23 Cairo 28.06.23 Krakow Totale 1 USA 52.000 64.000 116.000 2 UNGHERIA 64.000 36.000 100.000 3 FRANCIA 32.000 64.000 96.000 4 IRAN 40.000 52.000 92.000 5 COREA DEL SUD 25.000 64.000 89.000 6 ITALIA 36.000 52.000 88.000 7 EGITTO 22.000 64.000 86.000 8 CANADA 18.000 52.000 70.000 9 GERMANIA 30.000 40.000 70.000 10 GIAPPONE 26.000 36.000 62.000 11 CINA 20.000 40.000 60.000 12 TUNISIA 8.000 52.000 60.000 13 GEORGIA 28.000 26.000 54.000 14 SPAGNA 21.000 32.000 53.000 15 ROMANIA 23.000 28.000 51.000 16 POLONIA 24.000 25.000 49.000 17 VENEZUELA 8.000 40.000 48.000 18 CILE 8.000 36.000 44.000 19 TURCHIA 19.000 24.000 43.000 20 ALGERIA 40.000 40.000 21 COLOMBIA 8.000 32.000 40.000 22 KAZAKISTAN 8.000 32.000 40.000 23 HONG KONG CINA 8.000 30.000 38.000 24 UCRAINA 8.000 30.000 38.000 25 ARABIA SAUDITA 8.000 28.000 36.000 26 SENEGAL 36.000 36.000 27 BRASILE 8.000 26.000 34.000 28 MESSICO 8.000 25.000 33.000 29 MAROCCO 32.000 32.000 30 ARGENTINA 30.000 30.000 31 EL SALVADOR 8.000 21.000 29.000 32 PORTO RICO 28.000 28.000 33 KUWAIT 26.000 26.000 34 VIETNAM 25.000 25.000 35 REPUBBLICA DOMINICANA 24.000 24.000 36 THAILANDIA 24.000 24.000 37 BULGARIA 23.000 23.000 38 INDIA 23.000 23.000 39 PERU’ 23.000 23.000 40 GUATEMALA 22.000 22.000 41 ISLANDA 22.000 22.000 42 SINGAPORE 22.000 22.000 43 AZERBAIGIAN 21.000 21.000 44 GIORDANIA 21.000 21.000 45 FILIPPINE 20.000 20.000 46 IRLANDA 20.000 20.000 47 GRECIA 19.000 19.000 48 INDONESIA 19.000 19.000 49 CINA TAIPEI 18.000 18.000 50 SLOVENIA 18.000 18.000 51 UZBEKISTAN 8.000 8.000 16.000 52 AUSTRALIA 8.000 8.000 53 EMIRATI ARABI UNITI 8.000 8.000 54 GRAN BRETAGNA 8.000 8.000 55 MACAO CINA 8.000 8.000 56 NUOVA ZELANDA 8.000 8.000 57 IRAQ 0 58 NEPAL 0 # Sciabola femminile 14.05.23 Batumi 19.06.23 Lima 22.06.23 Wuxi 23.06.23 Cairo 30.06.23 Krakow Totale 1 USA 52.000 64.000 116.000 2 COREA DEL SUD 30.000 64.000 94.000 3 FRANCIA 25.000 64.000 89.000 4 UCRAINA 64.000 25.000 89.000 5 ITALIA 36.000 52.000 88.000 6 CINA 24.000 52.000 76.000 7 GIAPPONE 32.000 40.000 72.000 8 SPAGNA 40.000 32.000 72.000 9 UNGHERIA 28.000 40.000 68.000 10 EGITTO 64.000 64.000 11 ALGERIA 8.000 52.000 60.000 12 HONG KONG CINA 23.000 36.000 59.000 13 BULGARIA 22.000 36.000 58.000 14 AZERBAIGIAN 26.000 30.000 56.000 15 MESSICO 52.000 52.000 16 GRECIA 21.000 28.000 49.000 17 GERMANIA 19.000 26.000 45.000 18 POLONIA 20.000 24.000 44.000 19 TURCHIA 18.000 23.000 41.000 20 CANADA 8.000 32.000 40.000 21 TUNISIA 40.000 40.000 22 UZBEKISTAN 8.000 32.000 40.000 23 VENEZUELA 40.000 40.000 24 COLOMBIA 8.000 30.000 38.000 25 KAZAKISTAN 8.000 30.000 38.000 26 ARGENTINA 36.000 36.000 27 BRASILE 8.000 28.000 36.000 28 IRAN 8.000 28.000 36.000 29 SENEGAL 36.000 36.000 30 ROMANIA 8.000 22.000 30.000 31 REPUBBLICA DOMINICANA 26.000 26.000 32 SINGAPORE 26.000 26.000 33 CUBA 25.000 25.000 34 VIETNAM 25.000 25.000 35 CILE 24.000 24.000 36 FILIPPINE 24.000 24.000 37 EL SALVADOR 23.000 23.000 38 INDIA 23.000 23.000 39 PERU’ 22.000 22.000 40 GUATEMALA 21.000 21.000 41 GEORGIA 8.000 8.000 42 GRAN BRETAGNA 8.000 8.000

