Rugby, Mondiali Under 20 2023: il programma delle semifinali

Chiusa la fase a gironi, ora la Coppa del Mondo 2023 juniores di rugby è pronta per gli scontri decisivi. Decise, infatti, le semifinaliste che si giocheranno il titolo, mentre per le altro otto formazioni si lotterà per il quinto posto e per non retrocedere. E l’Italia, dopo i ko con Argentina e Georgia, dovrà vincere almeno un match per evitare proprio la retrocessione.

L’appuntamento è domenica 9 luglio, quando si partirà con le due sfide che valgono l’accesso alla finalina per il nono posto e, soprattutto, chi vince eviterà poi di giocarsi la salvezza in ottanta minuti. Il primo match, con fischio d’inizio alle 11.00, vedrà in campo l’Italia di Massimo Brunello contro le Fiji; mentre alle 13.30 sarà la volta di Argentina e Giappone. Azzurri e Pumas favoriti, ma occhio alle sorprese.

Si passa, poi, alle semifinali per il quinto posto. Alle 14.00 scendono in campo Nuova Zelanda e Australia, due delle deluse della prima fase. Alle 16.00, invece, sarà la volta della Georgia, che ha sfiorato la qualificazione storica alle semifinali, e il Galles. In questo caso i favori sono dalla parte dei Baby Blacks e dei georgiani.

Infine, le semifinali che contano. Alle 16.30 all’Athlone Sports Stadium di Cape Town i padroni di casa del Sudafrica affrontano l’Irlanda. Sfida che promette grande equilibrio, con gli irlandesi che hanno convinto di più, ma sudafricani che puntano sull’effetto casa per andare in finale. Alle 19.00, infine, sarà la volta di Francia-Inghilterra, match attesissimo e di grande qualità. La Francia parte con i favori dei pronostici, ma attenzione ai britannici.

Foto: World Rugby