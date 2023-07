Rugby a 7, Championship Series Amburgo maschile: vince la Spagna, l’Italia chiude settima

Si è conclusa la seconda e ultima tappa delle Championship Series, il campionato europeo di rugby a sette e l’ultimo appuntamento si è giocato nel weekend ad Amburgo. In campo maschile trionfa la Spagna, con l’Irlanda che vince le Championship Series, mentre per l’Italia un settimo posto finale, migliorando di un posto rispetto ad Algarve.

Le fasi a giorni hanno regalato grande equilibrio, con nessun girone che ha visto una formazione dominare. Nella pool A, infatti, chiudono con 2 vittorie e 1 sconfitta Germania, Spagna e Irlanda – tutte qualificate ai quarti di finale. Nella pool B, invece, chiudono con 2 vittorie Portogallo e Italia, con gli azzurri sconfitti proprio dai lusitani 33-21 e poi vincenti con Georgia (17-21) e Romania (45-14); con la pool C che vede con 2 vittorie Belgio, Francia e Gran Bretagna.

I quarti di finale premiano Gran Bretagna (21-19 sulla Germania), Irlanda (19-12 sul Portogallo), Spagna (19-0 con il Belgio) e Francia, che batte 33-7 l’Italia, che così si giocherà le semifinali che valgono il quinto posto finale. In semifinale, poi la Francia si è imposta sulla Gran Bretagna con un netto 33-7, mentre la Spagna ha sorpreso l’Irlanda battendola 24-19.

L’Italia ha chiuso il torneo al settimo posto, prima cedendo 31-5 contro la Germania nella semifinale per il quinto posto e poi battendo a tavolino 28-0 il Belgio nella finalina per il settimo posto. La finale, invece, vede la Spagna imporsi di strettissima misura, al termine di un match emozionante, per 21-19 sulla Francia. Nonostante il ko in semifinale vince le Championship Series l’Irlanda, con 36 punti, davanti alla Francia – che perdendo la finale si ferma a 34 punti – e terza la Spagna con 30. Per l’Italia ottavo posto finale.

Foto: Rugby Europe