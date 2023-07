Quanti soldi vale Sinner-Djokovic? Sfida a suon di assegni lussuosi: le cifre a confronto e il premio vittoria

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023. Il tennista italiano ha raggiunto il suo miglior risultato in un torneo dello Slam e venerdì 14 luglio tornerà sull’erba britannica per fronteggiare il fuoriclasse serbo, il quale lo scorso anno lo sconfisse ai quarti di finale dopo essere stato in svantaggio per 2-0. L’altoatesino ha approfittato di un tabellone sulla carta agevole (ma poi le partite vanno vinte…) e si è guadagnato il diritto di fronteggiare il numero 2 al mondo.

Prima di Wimbledon 2023, la differenza di montepremi tra i due giocatori era di… 161 milioni di dollari!Nel corso di una carriera semplicemente stellare e condita da 23 trionfi negli Slam, Novak Djokovic ha infatti messo da parte 169,76 milioni di dollari (circa 153 milioni di euro), mentre il nostro portacolori si è fermato a 8,87 milioni di dollari (circa 8 milioni di euro). Al netto della differenza di trofei vinti, va anche ricordato che ci sono 15 anni di differenza ta i due giocatori.



Questi importi si riferiscono esclusivamente ai premi sportivi previsti dagli organizzatori dei singoli tornei e che vengono comunicate regolarmente dall’ATP, ma naturalmente i due tennisti possono fare affidamento anche sugli introiti provenienti dai loro sponsor. Quanto vale la semifinale a Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic? La qualificazione alla finale assicura 1,175 milioni di sterline (circa 1,376 milioni di euro), ma naturalmente il successo avrebbe ben altro giro economico visto che la vittoria alimenterebbe l’interesse degli sponsor.

Foto: Lapresse