Quante posizioni guadagna Sinner nel ranking ATP Race? Irrompe in top5! E il pari merito con Tsitsipas…

Jannik Sinner è stato sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon. Il fuoriclasse serbo si è imposto in tre set contro il tennista italiano, il quale non ha sfigurato sull’erba britannica e ha anche avuto delle chance per prolungare l’incontro (ad esempio sul 5-4 e 40-15 nel terzo set). L’altoatesino esce a testa alta dal terzo Slam della stagione, migliorando il risultato della passata stagione, quando venne battuto sempre da Djokovic ai quarti (ma in quell’occasione si era involato sul 2-0).

Grazie a questo risultato Jannik Sinner ha fatto un importante balzo in avanti nella ATP Race, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’anno in corso. L’azzurro è volato a quota 3.175 punti e ha superato il danese Holger Rune (3.025) e il russo Andrey Rublev (2.965). Il 21enne si è issato al quinto posto e si trova a pari punti con il greco Stefanos Tsitsipas.

L’ellenico ha però mantenuto la quarta posizione ai danni di Jannik Sinner. In caso di pari punti, infatti, vengono presi in considerazione i risultati ottenuti negli Slam e nei Masters 1000 (escluso Montecarlo) per sciogliere il pari merito: Tsitsipas è a quota 2.380 punti in virtù soprattutto della finale agli Australian Open, dei quarti al Roland Garros e della semifinale a Roma; Sinner è a 1.995 punti, provenienti soprattutto dalla semifinale di Wimbledon, dalla finale di Miami e dalla semifinale a Indian Wells.

Jannik Sinner ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle ATP Finals, ovvero il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il 21enne vanta infatti un margine cospicuo sul nono in classifica: lo statunitense Taylor Fritz è infatti fermo a 2.085, davanti al russo Karen Khachanov (1.900), al britannico Cameron Norrie (1.750), all’altro statunitense Tommy Paul (1.745) e al tedesco Alexander Zverev (1.720).

Va precisato che se un atleta fuori dalle prime otto posizioni, ma nella top-20 del ranking ATP, dovesse vincere gli US Open allora si qualificherà alle ATP Finals escludendo l’ottavo della ATP Race. Novak Djokovic conduce nella Race con 5.945 punti in attesa della Finale di Wimbledon, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz (5.395) e dal russo Daniil Medvedev (5.120), che fronteggiano nella semifinale sull’erba britannica.

Foto: Lapresse