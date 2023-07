Quando la Juventus va in tournée negli USA? Calendario amichevoli, avversarie, programma, date

Anche la Juventus sarà impegnata nel Soccer Champions Tour 2023 che si terrà tra luglio e agosto negli Stati Uniti.

I bianconeri disputeranno tre gare nell’ambito della tournée statunitense che durerà dal 21 luglio al 3 agosto.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri farà tappa prima in California (con due match in calendario) e poi in Florida.

Per la Juventus, in programma, il derby italiano con il Milan e le sfide con le big spagnole: prima il Barcellona e poi il Real Madrid.

Il calendario delle amichevoli bianconere si aprirà sabato 22 luglio al Levi’s Stadium di San Francisco con il match contro il Barça.

A seguire, la sfida contro i rossoneri al Dignity Health Stadium di Los Angeles giovedì 27 luglio.

A chiudere la tournée americana, la gara contro il Real Madrid che si disputerà mercoledì 2 agosto al Camping World Stadium di Orlando.

IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI DELLA JUVENTUS NEGLI USA

Sabato 22 luglio

Juventus-Barcellona

Juventus-Milan

Juventus-Real Madrid

Foto: LaPresse