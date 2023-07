Quando gioca l’Inter la prima amichevole? Data, programma, avversaria

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato ieri la sua stagione 2023/2024. I nerazzurri si sono radunati ieri ad Appiano Gentile per cominciare a mettere a punto la prossima annata sportiva; si è cominciato con una doppia seduta in attesa dei giocatori impegnati fino a poco tempo fa con le rispettive Nazionali.

La squadra rimarrà nel classico ritiro in provincia di Como fino al prossimo 23 luglio, quando si partirà in direzione Giappone, dove si svolgerà la consueta tournée estiva. La prima amichevole si svolgerà il prossimo 27 luglio contro l’Al-Nassr allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka.

Subito un tuffo nel passato per tutti gli interisti, che si ritroveranno immediatamente Marcelo Brozovic, ultimo acquisto di mercato degli arabi per 18 milioni di euro. Il croato però potrebbe non essere della sfida, poiché la squadra di Riad ha al momento il calciomercato bloccato a causa del mancato pagamento di una parte dell’importo dovuto al Leicester per l’acquisto di Ahmed Musa.

Al momento non è ancora stato reso nota la programmazione televisiva della prima amichevole dell’Inter.

INTER, LA PRIMA AMICHEVOLE: IL CALENDARIO

27 luglio

Osaka – Inter-Al-Nassr

INTER-AL-NASSR, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non ancora resa nota

Diretta streaming: non ancora resa nota

Foto: LaPresse