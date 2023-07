L’Inter sfida Cristiano Ronaldo e l’ex Brozovic in amichevole: il calcio italiano incontra i milioni arabia

Ci troviamo in piena estate. Le squadre dei maggiori campionati europei si stanno preparando in vista della prossima emozionante stagione 2023/2024. Tre le tante squadre in ritiro non mancano, ovviamente, le venti formazioni che parteciperanno alla Serie A. E tra queste compagini figura anche l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, guidati dal tecnico piacentino, dallo scorso 10 luglio oramai sono in piena fase pre-stagionale.

L’undici milanese dopo una stagione, la scorsa, alquanto entusiasmante visti i due trofei conquistati, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, il terzo posto in campionato e, soprattutto, la Finale della UEFA Champions League persa però contro il Manchester City per 1-0, proverà a mantenere alta l’asticella e cercherà di confermarsi puntando magari allo Scudetto. A testimoniarlo ci sono gli acquisti importanti: tra tutti quelli di Frattesi e di Thuram.

AL NASSR-INTER: SCONTRO SUL CAMPO…E IDEOLOGICO

Ma in questo momento e dallo scorso 24 luglio, l’Inter d’Inzaghi si trova in Giappone per una tournée che durerà fino al 1° agosto. E nella giornata di oggi, giovedì 27 luglio, a partire dalle ore 12.20 e all’interno dello Yanmar Stadium Nagai di Osaka, la Beneamata avrà di fronte l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. La squadra dell’Arabia Saudita, insieme a tutte le altre ricchissime società, si è rafforzata a partire da gennaio e da qui sino alla fine del mercato estivo proverà ancora ad accaparrarsi i migliori giocatori sul mercato.

Uno degli ultimi nomi arrivati a vestire la maglia della società saudita è proprio Marcelo Brozovic, ex calciatore oramai dell’Inter. Insomma sarà un’occasione importante per le due squadre: sarà un vero e proprio scontro non solo sul terreno di gioco ma anche ideologico: da una parte il claudicante (in termini di denaro) calcio europeo, dall’altra il ricchissimo, opulento e plutocratico calcio arabo. Vedremo chi la spunterà.

Foto: LaPresse