Come ha giocato l’Inter contro Cristiano Ronaldo? Risultato, marcatori e indicazioni dell’amichevole contro l’Al Nassr

Quest’oggi giovedì 27 luglio a partire dalle ore 12.20, l’Inter di Simone Inzaghi è scesa in campo per affrontare l’Al Nassr. I nerazzurri hanno avuto modo di confrontarsi con l’undici saudita capitanato da Cristiano Ronaldo. Il portoghese è giunto a gennaio in Arabia Saudita e, dal suo arrivo, c’è stato un vero e proprio esodo di calciatori europei sbarcati alle corti delle ricchissime società arabe che, a suon di quattrini, stanno arricchendo il proprio campionato e le proprie rose con nomi altisonanti.

La partita di questa mattina è terminata con il risultato di 1-1. Seppur lo score finale non sia entusiasmante, si sono viste buonissime cose in campo, specialmente lato Inter. Ad aprire il match ci ha pensato proprio l’Al Nassr: una buona azione, manovrata, si è conclusa con un’imbucata poi resa vincente al minuto 23′ da Ghareeb. I nerazzurri sono riusciti a pareggiare i conti solamente al 44esimo, dunque sullo scadere del primo tempo.

Dumfries ha giocato, dalla fascia destra, uno splendido pallone in mezzo. Frattesi, neo acquisto della Beneamata, ha schiacciato di testa verso l’angolino basso a sinistra, e ha trafitto il portiere fissando la partita sull’1-1. Nella ripresa poi, a giocare meglio è stata l’Inter. La manovra della compagine milanese è stata per lunghi tratti avvolgente: a mancare però, è stato il gol.

Tantissime le reti divorate sottoporta, che dunque non hanno cambiato il risultato acquisito nel primo tempo. Da Correa a Lautaro passando per Asllani: un Inter sprecona ma in grado di giocarsela a viso aperto. L’undici milanese sembra già in ritmo e manca sempre meno a quello che sarà l’esordio in Serie A, il prossimo 19 agosto, contro il Monza di Raffaele Palladino; un derby alla prima di campionato.

Foto: LivePhotoSport