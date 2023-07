Dove vedere Inter-Al Nassr oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

L’Inter dà il via al tour in Giappone, seppur ancora senza portiere titolare. Nella terra del Sol Levante la squadra di Simone Inzaghi se la vedrà con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma soprattutto di Marcelo Brozovic, ex dei nerazzurri fino a poche settimane fa dopo un’avventura piena di passione.

Per Lautaro Martinez e i suoi, che sono ancora frementi sul mercato, quello di oggi sarà il primo di due appuntamenti in Giappone. Il secondo match sarà invece contro il Paris Saint-Germain il prossimo 1 agosto. Due sfide di rango prima del debutto in campionato contro il Monza.

Il match tra Inter ed Al-Nassr inizierà alle ore 12.15. La diretta della partita verrà garantita da Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251, mentre la trasmissione in streaming sarà appannaggio di Now, Sky Go e DAZN.

INTER-AL NASSR, IL CALENDARIO

27 luglio

12.15 Inter-Al Nassr

INTER-AL NASSR, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Foto: LaPresse