Quando esce il listone con calciatori e prezzi del Fantacalcio 2023-2024? Attesa per conoscere i valori e costruire le squadre

Oggi ci troviamo a mercoledì 19 luglio. Un’ondata di caldo sta praticamente investendo quasi tutta l’Italia e la stagione estiva sembra ancora lunghissima, così come l’attesa per l’inizio della Serie A. Tra 31 giorni, con esattezza il 19 agosto, la massima serie italiana ritornerà ufficialmente in campo con il primo turno. Manca quindi un mese esatto all’esordio delle prime formazioni che scenderanno in campo: sabato 19 sarà il turno di Frosinone-Napoli, Empoli-Verona, Inter-Monza e poi Genoa-Fiorentina.

Insomma assisteremo a gare subito interessantissime. Ma parallelamente e conseguentemente allo sparo d’inizio della Serie A, troveremo anche li fantasy game più amato dagli italiani: stiamo parlando del fantacalcio. La stagione 2023/2024, nonostante l’attesa possa sembrare interminabile, in termini fantacalcistici, si sta prepotentemente avvicinando. È necessario dunque che i fantallenatori arrivino subito preparati per l’asta del fanta che verrà.

FANTACALCIO 2023/2024: QUANDO ESCE IL LISTONE?

Serve innanzitutto un taccuino; lì vanno appuntati tutti i consigli. Poi va stilato un elenco di nomi, i famosissimi obiettivi su cui puntare. Non va dimenticato lo studio dei moduli presenti nelle propria lega per scegliere quello migliore (LEGGI QUI) e i calciatori più adatti e poi…serve anche il listone con i giocatori e i prezzi del Fantacalcio 2023/2024. L’interminabile elenco contenente ogni singolo giocatore di ogni singola squadra, suddiviso ruolo per ruolo, deve ovviamente ancora essere pubblicato.

Lo scorso anno, il listone, è stato ufficialmente presentato il 26 luglio, ma la Serie A sarebbe iniziata il 13 agosto. Quest’anno invece, l’avvio della massima serie è slittato di una settimana e potrebbe succedere lo stesso con la pubblicazione del listone del Fantacalcio che verrà. Bisognerà quindi attendere gli inizi di agosto probabilmente prima di avere un quadro chiaro dei ruoli assegnati ai calciatori rodati, ma anche e soprattutto ai calciatori arrivati durante questa sessione di mercato. Una volta pubblicato…sarà asta.

Foto: LaPresse