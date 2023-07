Che modulo usare al Fantacalcio? Le opzioni a disposizione: avere tre attaccanti conviene davvero?

Ci troviamo nel pieno dell’estate. Siamo al 19 luglio, il sole scotta e offusca le menti e la Serie A inizierà tra appena un mese. È dunque ufficialmente cominciato il countdown che ci porterà allo sparo d’inizio della massima serie 2023/24. È vero, sembra un’infinità di tempo, ma con uno schiocco di dita ci troveremo davanti il televisore con gli arbitri pronti a fischiare l’inizio del primo turno. Cresce l’ansia per i propri colori, per la propria squadra…ma anche per il fantacalcio che verrà.

Il fantasy game più amato dagli italiani partirà parallelamente e conseguentemente al campionato. In ottica fantacalcistica 30 giorni sono una frazione di secondo. I primi di settembre o, addirittura, i primi di agosto, si potrebbero svolgere le aste che serviranno a formare le squadre, e se vi trovate in una lega che ha deciso malauguratamente di mettersi in moto prima della chiusura del mercato, per poi riparare eventuali buchi al termine, avete il tempo contato.

FANTACALCIO: I MODULI MIGLIORI

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Non si può arrivare impreparati: servono nomi, listone… e anche moduli. Quest’ultimo punto molto spesso viene fortemente trascurato seppur si tratti di un’elemento fondante del fantacalcio. Scegliere il modulo più adatto può fare la differenza nel corso della lunga stagione; noi, non a caso, siamo qui per aiutarvi. Partiamo subito con uno schieramento interessantissimo: il 4-3-3. In un fanta in cui è presente il modificatore di difesa, mettere in campo 4 difensori che magari senza bonus né malus portano a casa sufficienze piene o voti eccellenti può fare la differenza e regalarvi fino a diversi punti in più nel computo totale.

Un centrocampo denso con 3 centrocampisti che possiedono innate doti balistiche può essere un plus. Inoltre non va dimenticato il tridente; avere l’opportunità di schierare 3 attaccanti è un grande privilegio che va però sfruttato al meglio. Non vanno infatti trascurati i ballottaggi, lo stato di forma e anche un pizzico di fortuna. Anche il 3-4-3 nonostante non apporti bonus dal punto di vista del modificatore (sempre se presente nella vostra lega) è un modulo valido.

Anche in questo caso la zona centrale del campo ancora più folta, arricchita ad esempio da esterni goleador, più il solito attacco a 3 potrebbero essere armi letali ogni singolo weekend. Insomma appare evidente come avere la possibilità di schierare tre attaccanti sia fondamentale, ma è ovvio che vadano compiute le scelte ragionate sia all’asta che ad ogni singolo turno. Un attacco ricco di giocatori va gestito al meglio e senza alcun rimpianto.

Foto: LaPresse