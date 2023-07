Premi Fantacalcio 2023-2024: i consigli per rendere il campionato più affascinante. Cosa può guadagnare chi vince?

Ci troviamo al 30 luglio, per giunta una domenica. E pensare che tra qualche settimana questi weekend non saranno così poveri di emozioni. Non a caso tra appena venti giorni esatti, si scenderà in campo con la Serie A 2023/2024. La nuova stagione di massima serie è dunque alle porte e il countdown che ci separa dall’inizio del campionato si fa sempre più corto. L’annata che verrà si prospetta avvincente e ricca di emozioni e, ovviamente, è pronto a tornare il fantasy game più amato da tutti gli italiani: stiamo parlando del Fantacalcio.

La nuova edizione è dunque vicinissima: le varie leghe con i fantallenatori avranno già scelto come operare in vista delle aste. C’è chi affronterà il dibattimento durante il calciomercato e, chi, per evitare una doppia asta ed eventuali colpi di scena la convocherà solamente a mercato terminato. Non importa quale delle due opzioni hanno scelto i vostri amici, bisogna arrivare in ogni caso preparati, che sia tra qualche giorno piuttosto che più di una settimana.

E tra i vari argomenti fondamentali, c’è, ovviamente, la divisione dei premi del Fantacalcio. Una questione importantissima che non va mai assolutamente trattata a stagione in corso. Partiamo subito col dire che, le varie cifre da stabilire, vanno discusse prima ancora dell’asta vera e propria in cui si acquistano giocatori. Come dividere il montepremi? Tendenzialmente, le varie quote, vanno divise tra i primi tre classificati.

Al primo, spetterebbe più o meno tra il 45 e il 50% del montepremi finale. Al secondo invece, il 25% mentre al terzo il 13% all’incirca o poco meno. La restante parte, anche per rendere la lega più interessante e per evitare eventuali fantallenatori fuori dai giochi disinteressati e poco avvezzi a schierare la formazione, potrebbe essere divisa anche a favore del vincitore di una coppa interna alla competizione principale. Insomma adesso non resta che attendere perché al Fantacalcio 2023/2024 manca sempre meno.

Foto: LaPresse