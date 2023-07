Portieri Fantacalcio 2023-2024: su chi puntare, tra certezze e scommesse. E chi evitare a tutti i costi…

Seppur ci si trovi in piena estate il pensiero è fisso: quando inizierà la stagione di Serie A 2023/2024? Ma soprattutto, quando si svolgerà l’asta del fantacalcio? Due domande, quelle appena riportate, che tormenteranno gli appassionati di questo sport e di conseguenza quelli del fantasy game per eccellenza, sino al 19 agosto. Sì perché se all’avvio della massima serie si può rispondere con precisione, non si può dire lo stesso rispetto a una possibile asta, che non ha un appuntamento fisso.

PORTIERI FANTACALCIO 2023/2024

LE CERTEZZE E LA SCOMMESSA

In ogni caso servirà arrivare preparati: il momento della composizione della propria formazione è di fondamentale importanza. E dunque, perché non partite immediatamente dalla porta? Dando uno sguardo approfondito alle statistiche della scorsa stagione, non si può non riconfermare l’uomo copertina: Provedel. L’estremo difensore nel corso del 2022/23, ha difeso i pali della Lazio, mettendo in mostra grandissime giocate e strepitose prestazioni. Con i biancocelesti ha disputato 38 partite su 38 e ha subito solamente 30 gol: 5.46 di fantamedia che faranno di lui uno dei portieri più contesi all’asta.

Accanto a Provedel, nell’Olimpo dei migliori portieri del 22/23, non si può non considerare Meret. Il giocatore campione d’Italia con il Napoli (successo che mancava da 33 anni), non è passato per nulla inosservato. 5.56 di fantamedia in 34 partite a voto, ha ottenuto un grande risultato con soli 24 gol subiti. Ma non abbiamo terminato. In questa lista non si può non citare Maignan del Milan di Pioli.

Dopo una prima parte di stagione travagliata, l’estremo difensore francese si è ripreso e ha sfoggiato parate straordinarie oltre a prestazioni fuori dal comune. 5.34 di fantamedia, 22 presenze e 21 gol subiti. Abbiamo poi Szczesny della Juventus: 5.18 di fantamedia, e sole 26 reti insaccate alle sue spalle in un’annata piuttosto complicata per la Vecchia Signora. Scuffet infine, potrebbe essere una scommessa. Con il Cluj ha fatto estremamente bene e l’aria di Cagliari potrebbe aiutarlo. Insomma a questi nomi appena riportati va data assoluta priorità in qualsiasi fanta, a 8, 10 e 12. Per loro non va speso più dell’8-10% del budget a disposizione, per intenderci: su 500 crediti iniziali ne serviranno 40-50 (incluse le altre due riserve).

DA EVITARE

Un’altra categoria che va tenuta in considerazione, sono i portieri da evitare a tutti i costi. Tra questi inseriamo subito Consigli del Sassuolo. Lo scorso anno, il calciatore neroverde, si è fermato a una fantamedia da rivedere: 4.47 in 35 partite. Non numeri esaltanti; l’anno che verrà, per giunta, potrebbe perdere il posto da titolare visto l’arrivo di Cragno. Meglio cercare altrove. L’altro nome è quello di Milinkovic-Savic.

L’estremo difensore del Torino ha mostrato evidenti limiti nel corso della scorsa stagione e, a dimostrarlo, ci sono i voti: 4.89 di fantamedia macchiata inoltre da 41 gol in 38 partite. Ultimo nome da evitare è quello di Montipò. Il giocatore senza bonus né malus, potrebbe anche fare bene: ma l’annata con il Verona ha cambiato le carte in tavola. 37 partite e 59 gol subiti: numeri da brividi. Insomma anche oggi sono arrivati ulteriori consigli: il taccuino con tutti gli spunti fantacalcistici si sta man mano riempiendo. Non resta che attendere l’asta.

Foto: LaPresse