Perché Sinner, Berrettini e Musetti potrebbero giocare in contemporanea oggi a Wimbledon? Programma da sovraccarico di italiani

Si avvicina la quinta giornata di incontri a Wimbledon, il terzo Slam della stagione. Dopo la tanta pioggia caduta nelle prime tre giornate, l’organizzazione oggi cerca di riallineare il tabellone secondo il programma originario, con la parte bassa agli ottavi di finale e la parte alta al terzo turno. Perciò anche oggi i match previsti sono tanti distribuiti su diversi campi.

Tre gli italiani che saranno in campo oggi: Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Un ordine di gioco che prevede con ogni probabilità la contemporaneità dei match dei tre azzurri: tutti e tre giocheranno su campi differenti come secondo incontro a partire dalle 12.00 ora italiana.

Musetti affronterà Hubert Hurkacz sul campo 12 dopo il match tra Viktorija Golubic e Madison Keys, Berrettini se la vedrà con Alex De Minaur dopo l’incontro tra Marta Kostyuk e Paula Badosa sul campo 18. Probabilmente un po’ più tardi scenderà in campo Sinner contro Quentin Halys sul campo 3, visto che prima di lui sarà in campo Holger Rune contro Roberto Carballes Baena: essendo un match maschile, i tempi dovrebbero essere più dilatati rispetto ai due femminili.

Indubbiamente una disdetta per gli appassionati italiani, che non potranno vedere tutti e tre gli incontri dei giocatori azzurri, ma dovranno necessariamente fare una scelta, quantomeno per la diretta. La speranza è quella di vedere tutti e tre i nostri rappresentanti avanti nel torneo, per poterli rivedere su campi e palcoscenici ancora più importanti di quelli odierni.

Foto: Lapresse