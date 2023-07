Perché Musetti non ha giocato oggi a Wimbledon: ora problema giorno di riposo…

Non c’è pace per questa edizione di Wimbledon. Anche in questa terza giornata la pioggia sta caratterizzando e alterando il programma dell’All England Club, che già sembrava ambizioso in mattinata con gli ottantasette match previsti tra singolare maschile e femminile. Il maltempo ha condizionato anche la partenza odierna e a rimetterci sono molte sfide piazzate come ultime sui campi, tra cui quella di Lorenzo Musetti.

L’allievo di Simone Tartarini avrebbe dovuto giocare quest’oggi contro Jaume Munar nel secondo turno dello Slam britannico, ed era previsto come ultimo match del campo 18. Ma prima il maltempo abbattutosi su Londra, poi l’invasione di campo durante la sfida tra Sho Shimabukuro e Grigor Dimitrov, prima di un programma che ne prevedeva cinque (al momento sta per cominciare il terzo set con il bulgaro avanti) ha fatto slittare enormemente l’inizio della partita, arrivando direttamente alla cancellazione odierna della sfida dell’azzurro attorno alle 16.15 italiane.

Per Musetti c’è dunque il pericolo abbastanza concreto di non avere una giornata di riposo in caso di successo contro Munar. Venerdì dovrebbe essere il primo giorno del terzo turno e, per rientrare nel programma senza troppi problemi, lui come altri sarebbe costretto ad una ‘doppietta’ di partite in quarantotto ore. E recuperare in una giornata da un tre set su cinque è sicuramente più complesso rispetto a un ‘due su tre’.

C’è da dire che l’organizzazione di Wimbledon è stata probabilmente troppo ottimista nella giornata di oggi. Prevedere la disputa di ottantasette partite, con molti campi con cinque partite assegnate (seppur molte da completare) senza pensare ad un minimo intoppo, non è una cosa da abili calcolatori inglesi, come ci hanno abituato in passato.

Foto: LaPresse