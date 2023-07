Perché l’Inghilterra non può qualificarsi alle Olimpiadi? La semifinale agli Europei Under 21 è… inutile

L’Europeo Under 21 che si sta disputando dallo scorso 21 giugno tra Romania e Georgia, sta oramai volgendo inesorabilmente al termine. Siamo alle ultime battute del torneo, giunto alle semifinali. Questo lungo viaggio iniziato con le Qualificazioni (53 squadre partecipanti), è andato avanti poi con la fase a gironi (16 squadre) e ora ad essere rimaste sono solamente quattro Selezioni, in grado di portare avanti un grande cammino. L’Italia dell’oramai ex mister Paolo Nicolato però, non è presente all’interno di questa ristrettissima cerchia, perché arrivata al 3° posto nel Gruppo D, dietro a Francia e Svizzera.

Se per Tonali e compagni il cammino è stato da dimenticare, lo stesso non si può dire di un’altra Nazionale, che il 5 luglio si giocherà l’accesso alla Finale della manifestazione: stiamo parlando dell’Inghilterra. Gli inglesi hanno portato avanti un Europeo straordinario, non commettendo alcuno scivolone. Primo posto nel proprio girone a punteggio pieno, dunque 9 punti conquistati su 9 disponibili. 6 gol fatti e 0 subiti in tre gare contro, in ordine cronologico, Repubblica Ceca, Israele e Germania.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Poi i quarti di finale disputati ieri sera e vinti per 1-0 contro il Portogallo, con conseguente pass semifinale staccato. Ma in questo cammino a dir poco perfetto c’è una macchia: l’Inghilterra, nonostante la semifinale raggiunta, non potrà partecipare ai prossimi Giochi olimpici che si svolgeranno nel 2024. Ricordiamo, infatti, che l’Europeo Under 21 che si sta giocando, avrebbe e ha determinato le Selezioni che voleranno alle Olimpiadi di Parigi. E dunque troviamo, oltre alla Francia qualificata di diritto, anche la Spagna e, a sorpresa, l’Ucraina e Israele.

Nonostante il grande rendimento e l’approdo tra le prime quattro del torneo, i ragazzi di Lee Carsley disputeranno una semifinale contro Israele inutile. Perché? La risposta è semplice. L’Inghilterra non potrà partecipare alle prossime Olimpiadi perché non ha alcuna valenza dal punto di vista dei Giochi olimpici. Gli atleti inglesi infatti, rappresenteranno la Gran Bretagna.

Foto: LaPresse