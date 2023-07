Perché Larissa Iapichino non ha più saltato agli Europei U23? Arriva la spiegazione

Gli Europei Under 23 2023 di atletica leggera, disputati ad Espoo, in Finlandia, incoronano campionessa continentale di categoria nel salto in lungo femminile Larissa Iapichino: l’azzurrina vola a 6.93 al primo tentativo e si ferma dopo il secondo turno. Al sito della FIDAL le sue parole per spiegare quanto accaduto.

L’azzurra ha parlato dapprima della sua prestazione: “Sono felicissima, non soltanto della misura ma proprio di aver vinto questa medaglia. Era il mio ultimo Europeo giovanile e mi sono goduta questa esperienza dall’inizio alla fine. Vorrei ringraziare i miei compagni, che alla cerimonia di premiazione sono stati assurdi per quanto hanno urlato“.

Poi arriva la spiegazione dello stop dopo due turni: “Ho fatto solo due salti perché viste le condizioni meteo, e i precedenti di alcuni ragazzi che nei giorni scorsi si sono infortunati in pedana scivolando sulla tavoletta, abbiamo preferito stoppare e non rischiare, in accordo con il settore tecnico. Mi è dispiaciuto ma credo sia stata la scelta più giusta da fare“.

Importante comunque la misura di 6.93 ottenuta: “Ad un mese dai Mondiali è un’iniezione di fiducia, ora continueremo a lavorare e vedremo cosa ne verrà fuori. Questa trasferta giovanile è stata un’esperienza fantastica, adoro i miei compagni dal primo all’ultimo. Voglio dedicare la medaglia d’oro a Veronica Besana: è la persona che mi è più vicina e la caduta di ieri nei 100hs è stata un colpo al cuore per me. Le auguro di continuare a correre forte e di avere un pochino più di fortuna“.

Foto: LaPresse