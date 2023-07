Sci alpino Coppa del Mondo 2023-2024: cancellata la tappa di Lake Louise

La tappa canadese di Lake Louise è stata rimossa dal calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 ed al momento non è prevista alcuna sostituzione: nella prossima stagione, dunque, il circuito maggiore sarà privato delle gare veloci maschili in Canada.

A darne comunicazione è stata la stessa FIS, che ha parlato di generici “problemi logistici”: saltano così le gare veloci degli uomini previste il 25 e 26 novembre 2023, fine settimana in cui le donne invece saranno in gara a Killington, negli Stati Uniti, dove sono in programma un gigante ed uno slalom.

Foto: LaPresse